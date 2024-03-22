أرقام الإبلاغ عن أي زيادة غير مبررة في تعريفة الركوب بكفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، مجمع المواقف بمدينة كفر الشيخ " الموقف الجديد والموقف القديم، للاطمئنان على سيّر وانتظام العمل بمواقف سيارات الأجرة.

واستمع محافظ كفر الشيخ، لعدد من المواطنين بمجمع المواقف، وذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، واللواء سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

أرقام ساخنة للإبلاغ عن استغلال السائقين

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الحكومة - بكامل أجهزتها التنفيذية - تقف جنبًا إلى جنب مع مواطنيها ضد أي استغلال من قبل السائقين، داعيًا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات على الخط الساخن 114، أو الاتصال بغرفة العمليات وإدارة الأزمات على الرقم 0473220792، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تستهدف التلاعب في قيمة تعريفة الركوب أو محاولة استغلال المواطنين.