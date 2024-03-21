الخميس 21 مارس 2024
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محافظات

محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال إنشاء مركز التحول الرقمي

الجولة
الجولة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، أعمال إنشاء مركز التحول الرقمي بديوان عام المحافظة، وذلك في ضوء ماحققته الدولة في تطبيق التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة، تعاطيًا مع توجهات الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة في جميع القطاعات، وتعظيم استغلال التكنولوجيا المتقدمة ونظم المعلومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

نقلة نوعية في الخدمات

وقال المحافظ، إنه يتم إنشاء مركز التحول الرقمي لتطبيق توجهات الجمهورية الجديدة بتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات، وسبل استغلال التكنولوجيا المتقدمة ورقمنة الخدمات من خلال بنية معلوماتية متقدمة تعود إيجابًا على مستوى الخدمة المقدمة لأهالي كفرالشيخ، في وقت أقل وزمن استجابة أسرع ومعدل إنجاز وجودة متميزة، فضلًا عن دفع عجلة الابتكار في أساليب تطوير آداء العمل وتحقيق التنمية الرقمية المستدامة.

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وأوضح أنه يتم متابعة إنشاء مركز التحول الرقمي الجديد، وتجهيزة بأحدث النظم والبرامج المعلوماتية، في سابقة هي الأولى في محافظة كفرالشيخ؛ لإحداث نقلة نوعية متقدمة على طريق التنمية الرقمية، ما ينعكس إيجابًا علي تطوير الأداء والخدمات التي تقدمها الدولة بإستخدام المنظومات الالكترونية لميكنة ورقمنة جميع الخدمات والإستغناء عن المعاملات الورقية، تحقيقًا لمبدأ الشفافية ومكافحة الفساد بكل صوره، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات موحدة تساعد في صناعة القرار، والمساهمة في وضع الخطط وإستحداث برامج لتلبية احتياجات العمل.

من جانبه، قال نائب محافظ كفرالشيخ، أن إنشاء مركز التحول الرقمي، هو تجربة جديدة، تجسدت برؤية القيادة الرشيدة، تشير إلى مستقبل عنوانه الريادة والتميّز استنادًا إلى تطبيق أحدث التقنيات للوصول لجودة الخدمات والمعرفة الرقمية، واستغلال التكنولوجيا فى تحقيق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين فى أسرع وأقل وقت ممكن تحقيقًا لرؤية مصر 2030،  كما يهدف إنشاء مركز التحول الرقمي إلى الربط بين الإدارات والمديريات والهيئات المختلفة، من خلال البنية الأساسية والنظم والتطبيقات.

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