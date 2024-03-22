غدا.. توزيع جوائز مسابقة التحالف الوطني لحفظة القرأن في كفر الشيخ

أكد الدكتور أسامة الإتربي، منسق عام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفر الشيخ، أنه من المقرر غدا السبت، توزيع الجوائز علي الفائزين في مسابقة حفظ القرأن الكريم والتي نظمها التحالف قبل يومين، وسيكون تكريم الفائزين في حفلة كبيرة بقصر ثقافة كفر الشيخ.

جوائز المسابقة

و يحصل الفائز في المستوي الأول علي جائزة قدرها 3 آلاف جنيه، والفائز في المستوي الثاني يحصل علي جائزة قدرها 2000 جنيها، والفائز في المستوي الثالث له جائزه قدرها 1000 جنيها، وسوف يتم تكريم الفائزين في المسابقة وتقديم الجوائز والشهادات التقديرية لهم.

أسماء الفائزين

والفائزين في المستوي الأول وهم حفظة القرآن الكريم كاملا: يمني أمين حاسم مغربي 11 عام، الزهراء عبد الناصر محمد ضاهر 14 عام، رحمه حامد سعد حويلة 17 عام، سهيلة نبيل محمد أبوطالب 17 عام، أحمد صالح سعد صالح 15 عام، هاجر حمادة محمد سليمان 14 عام، ألاء عبد المنعم صالح عبد القادر 17 عام، أدم محمد السيد 9 سنوات، يوسف موسي علي عيسي 17 عام، اسلام عاصم محمد بسيوني 17 عام.

والفائزين في المستوي الثاني وهم حفظة نصف القرآن الكريم: عائشة جلال السعيد 12 عام، رحمة شريف محمد عبده 14 عام، رقية أحمد طلال رمضان 9 أعوام، فاطمة ماجد محمد أبو المجد 15 عام، نورالهدي عبد الله طه 13 عام، مي عبد المولي إبراهيم أحمد 14 عام، رقية صلاح عبد السلام محمد 14 عام، سامح سمير احمد جاد 12 عام، سهيلة عبد الرحمن صلاح عثمان 14 عام، عمر محمد شفيق البسيوني 8 سنوات.



والفائزين في المستوي الثالث وهم حفظة ربع القران الكريم:

لمي محمد أبو العزم عبد الحافظ 9 سنوات، مريم محمد راضي 9 سنوات، محمد محمود جمعة فايد 8 سنوات ، إياد محمد رجب الطريني 9 سنوات، احمد مسعد أحمد بدر 9 سنوات، عمر أحمد نبيل 8 سنوات، أحمد محمد عرفة محمد 9 سنوات، هادي ابراهيم محمد شاهين 9 سنوات، هنا محمد أحمد مصطفي 9 سنوات، روضة احمد محمد السيد 9 سنوات.