كفر الشيخ: تثبيت سعر تعريفة “التوك توك” داخل مدينة بيلا بـ6 جنيهات

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، حملة موسعة لتحديد تعريفة الركوب لجميع التكاتك الموجودة بالمدينة، وقامت بكتابة السعر الموحد على كل توك توك، وهي 6 جنيهات فقط.

إلزام سائقي التكاتك كتابة التعريفة علي الزجاج الخاص بهم

وألزمت الحملة السائقين بكتابة التعريفة المتعارف عليها داخل مدينة بيلا وهي قيمة 6 جنيهات فقط لا غير علي زجاج التكاتك بخط واضح وظاهر، وإلا سيعرض نفسة لتسليم التوك توك الى مجلس مدينة بيلا، مناشدة المواطنين بالالتزام بدفع أجرة التوك توك 6 جنيهات فقط لا غير.

رئيس بيلا: التصدي لأي شكل من أشكال الخارجين عن القانون

وأكد رئيس مدينة بيلا، أن تحديد تعريفة ركوب التوك توك بالمدينة، من أجل التصدى لأى شكل من أشكال للخروج عن القانون، مشددًا على أهمية التواجد الميداني في الشوارع لمراقبة تعريفة الركوب الخاصة بالتكاتك، والإلتزام بالتعريفة الجديدة، وعدم استغلال المواطنين.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لوضع تعريفة الركوب لكافة مركبات الأجرة بدائرة المحافظة فور الزيادة الجديدة لأسعار البترول.

تكثيف الحملات علي محطات الوقود ومواقف السيارات

ووجه بتكثيف الحملات على محطات الوقود ومواقف السيارات لضمان إلتزام سائقي السيارات العاملة على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة ومحاسبة المخالفين للتعليمات، فضلًا عن إلزام السائقين بكتابة التعريفة الجديدة على زجاج المركبات بخط واضح وظاهر، وإلزام السيارات بخطوط السير المقررة بين المواقف وأن يتم تحميل السيارات بالأعداد المقررة بكل سيارة.

كما شدد المحافظ أيضا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الميدانية وذلك على مدار الساعة للإلتزام بالتعريفة الجديدة ووضع لافتات وبنرات ظاهرة بالمواقف بتعريفة الركوب الجديدة.