عقد ندوة بعنوان «ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي» بجامعة كفر الشيخ

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، ندوة بعنوان (ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي) بكلية التربية النوعية بالجامعة، ضمن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع مشيخة الأزهرالشريف تحت شعار "أسرة مستقرة - مجتمع آمن".

جاء ذلك برعاية الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبحضور الدكتور نجلاء الأشرف عميد كلية التربية النوعية، ومتابعة وتنظيم إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.



يأتي ذلك في إطار التعاون بين جامعة كفر الشيخ ومشيخة الازهر الشريف، ومن منطلق الدور الرائد الذي تقوم به جامعة كفر الشيخ ومشيخة الأزهر الشريف في الاهتمام بقضايا الشباب ونشر الوعي الديني وتثقيف المجتمع والحفاظ على الاسرة المصرية.

تصحيح المفاهيم المغلوطة لدي الشباب

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من تلك الندوات هو تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، ونشر الوعي المجتمعي والأسري، وتقوية بنيان الأسرة المصرية وزيادة تماسكها وترابطها، مشيرًا إلى أن مواقع الشبكات الاجتماعية أصبحت لوحات إعلانية رقمية لمستخدمي الإنترنت، يحب الناس مشاركة آرائهم الشخصية وأخبارهم حول ما يحدث في حياتهم، وأن هذه المعلومات وبعضها شخصي للغاية يتم عرضها على الشبكة المفتوحة خارج دائرة الأصدقاء والأقارب الموثوق بهم، ويمكن بسبب تسريب بعض هذه المعلومات ووصولها لأيدي غير أمينة يحدث تهديد لاستقرار الأسرة بالكامل وتضر أفرادها.



ومن جانبه، فقد أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلي أهمية دور الأسرة في بناء المجتمع، فكلما كانت الأسرة قادرة على الترابط والتناغم فيما بينها كلما نقل أفرادها هذه الثقافة إلى المجتمع المحيط، موجها بضرورة تقنين وضبط استخدام الطلاب والمراهقين للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والعمل على توعيتهم بمخاطر الاستخدام المفرط لهذه الأجهزة، وأشار أيضا إلى ضرورة عمل محفزات وأنشطة للأبناء بعيدة عن استخدام الهواتف والأجهزة.



وحاضر الندوة أعضاء المركز العالمي للفتوى الالكترونية بمشيخة الأزهر الشريف الدكتور محمد عبد المعبود عفيفي، والدكتور ابراهيم جاد الكريم ودارت الندوة حول مفهوم كيفية ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أن الاستخدام السىء لوسائل التواصل الاجتماعي يتم من خلال فقدان الحق فى الخصوصية، ونشر الأخبار المضللة، وبث الشائعات، وأنه يجب التحقق من مصادر الأخبار بطريقة موثوقة من مصادرها الأصلية وليس من وسائل الإعلام الجديد، مؤكدا أن الشباب يقع عليهم عاتق توعية مجتمعهم المحلى وبث روح الانتماء والوطنية.