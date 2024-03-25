الإثنين 25 مارس 2024
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محافظات

محافظ كفرالشيخ: تقديم خدمات طبية مجانية لـ1539 مواطنًا في سيدي سالم

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 1539 مواطنًا بالقافلة الطبية المجانية في قرية الورق، مركز سيدي سالم، وإجراء 265 تحليل طبي، و48 حالة أشعة، و200 فحص طبي لـ 99 مواطنًا، وذلك في إطار "المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

  • توفير خدمات طبية متميزة للمواطنين

قال محافظ كفر الشيخ إن القوافل الطبية تعتبر من أهم أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث توفر خدمات طبية متميزة للمواطنين في الريف المصري، وتبرز اهتمام الدولة بالقطاع الطبي من خلال تقديم الخدمات الصحية في القرى والنجوع، والكشف المبكر والعلاج المجاني للأمراض، بالإضافة إلى نشر الوعي الصحي من خلال تنظيم ندوات وورش عمل للتوعية بأهمية النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن هذه القوافل تساهم في تحسين مستوى الصحة العامة في المجتمعات الريفية، وتخفف من عبء السفر على المواطنين لتلقي العلاج في المدن، وتساعد في تخفيف العبء المالي عليهم، وتشجع على الفحص الدوري ونمط الحياة الصحي، وتحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتساهم في تغيير السلوكيات الصحية للمواطنين.

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و من جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القوافل شملت عددًا من التخصصات والخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة من بينها "الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والرمد، والأنف والأذن"، فضلًا عن وجود صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، هذا بالإضافة إلى تحويل 8 مواطنًا إلى إحدى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، وذلك لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.

مركز سيدي سالم قرية الورق قوافل طبية محافظة كفرالشيخ حياة كريمه

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