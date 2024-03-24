بمشاركة 120 متسابقا.. انطلاق مسابقة القرآن الكريم بمركز شباب روينة في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق مسابقة حفظ القرأن بمركز شباب روينه المسابقة الدينية لحفظ القرآن الكريم والتجويد والأحاديث النبوية الشريفة ضمن احتفالات شهر رمضان بمشاركة 120 طليعًا وطليعة من أعضاء مركز الشباب.

تفاصيل المسابقة

تضمنت المسابقة مستويات للمشاركين في حفظ "القران كاملا، ثلاثة أرباع القران، نصف القرآن، ربع القران، خمسة أجزاء؛ ثلاثة أجزاء" بحضورالشيخ رمضان بسيونى واعظ بالأوقاف على أن يتم توزيع الجوائز على الفائزين بالحفل الذى يقيمه المركز ليلة 27 رمضان.

أكد الدكتور عزت محروس مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الهدف من تنفيذ مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية لغرس حب القرآن الكريم وتقديسه وتعظيمه وحب الرسول -صلى الله عليه وسلم- في نفوس النشء والشباب؛ والحث على حفظ كتاب الله تعالى وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-.؛ تطبيق أحكام التجويد عَمَلِيًّا أثناء تلاوة القرآن الكريم.