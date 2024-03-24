رئيس "بيلا" بكفرالشيخ يتفقد مواقف السيارات ويحذر السائقين المخالفين

واصل رئيس مركز ومدينة بيلا ونوابه ورؤساء الوحدات القروية بمحافظة كفرالشيخ، لليوم الثالث على التوالي، متابعة مواقف السيارات؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل، والتزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين، عقب تحريك سعر الوقود.

يأتي دلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بتكثيف مرور رؤساء المراكز والمدن والأحياء على المواقف العمومية ومحطات الوقود، للتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الأجرة الجديدة، والتزام أصحاب محطات الوقود بأسعار الوقود الجديدة دون زيادة.

رئيس مركز بيلا يتحدث مع السائقين

وتفقد رئيس مدينة بيلا، وأحمد عبدالواحد، وإبراهيم موافي، نائبا رئيس المدينة، اليوم الأحد، موقف السيارات العمومي ببيلا في صباح ثاني يوم عمل ودراسة بعد تطبيق الزيادة في تعريفة الركوب، وذلك بالتوازي مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بقرى مركز بيلا بجولات ميدانية على المواقف، كل في نطاق قريته، وذلك لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها وعدم المغالاة أو التلاعب في قيمتها.

وفي لقائه مع السائقين، شدد رئيس مدينة بيلا على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة التي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت، مشددًا على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقا للزيادات الجديدة، لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، تنفيذًا لتوجيهات محافظ كفرالشيخ.

وفي وقت سابق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بحملة مكثفة لضبط مركبات "التوك توك" المخالفة، وتحديد تعريفة موحدة لنقل الركاب بمدينة بيلا، وهي 6 جنيهات فقط، وذلك تحت إشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالتعاون مع مركز شرطة بيلا والأجهزة المعنية.

وتم إعلان التعريفة الموحدة في مكان واضح للمواطنين على زجاج " التوك توك"، وتناشد الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا المواطنين في التمسك بحقهم فى الإبلاغ عن أي محاولات من سائقي التوك توك لاستغلالهم أو الحصول على تعريفة أعلى من التعريفة المحددة بـ6 جنيهات داخل مدينة بيلا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان قد كلف محافظ كفرالشيخ بتكثيف الحملات لضبط مركبات "التوك توك" المخالفة، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بمراكز المحافظة، والتواصل ميدانيًا مع المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لطلباتهم.

من جانبه، أشار رئيس مركز ومدينة بيلا إلى تخصيص رقمي محمول «‭0109 3178374‬ - ‭0109 5212765‬» مفعل بهما خدمة «الواتس آب» بجانب رقم أرضي 0473605600، لتلقي أي شكاوى أو استغلال من السائقين على مدار الـ24 ساعة، للتأكد من انتظام منظومة العمل، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة.