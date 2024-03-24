الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 34 محضرًا تموينيًا للمخابز والمحال المخالفة فى بلطيم وقلين بكفرالشيخ

حملات تموينية
حملات تموينية

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، إنه تابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، في الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري، برئاسة اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرًا متنوعًا لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق، تضمنت "محضر نقص وزن، ومحضر عدم إعلان أسعار، ومحضر عدم الالتزام، ومحضر عدم نظافة، ومحضر تصرف دقيق، ومحضر مواصفات، و5 محاضر شهادة صحية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كما تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، في الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري، برئاسة اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم.

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وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرًا متنوعًا لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق، وتضمنت 3 محاضر لنقص الوزن، و3 محاضر لعدم الإعلان، و3 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، و4 محاضر لعدم النظافة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق.

وكلف محافظ كفرالشيخ جميع الجهات المعنية وقيادات مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات التموينية، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وشدد محافظ كفرالشيخ على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والدقيق، من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية. كما أشار إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114. تأتي هذه الحملات في إطار حرص محافظة كفرالشيخ على ضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بأسعار عادلة وجودة مطلوبة.

مركز بلطيم مركز قلين محافظة كفرالشيخ حملات تموينية محافظ كفر الشيخ

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