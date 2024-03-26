الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مجلس جامعة كفر الشيخ يمنح درجات الماجستير والدكتوراه لعدد من الباحثين

مجلس جامعة كفر الشيخ
مجلس جامعة كفر الشيخ

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء،  جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب المستشار القانوني للجامعة.


وقد استهل رئيس الجامعة أعمال المجلس بالترحيب بأعضاء مجلس الجامعة موجهًا الشكر لكليات الجامعة الفائزة بمسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة والاستدامة بالجامعة والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 9 يناير 2024.

 

  • رئيس جامعة كفرالشيخ يستعرض موضوعات العملية التعليمية

واستعرض رئيس الجامعة الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والتي وافق فيها المجلس على التعيين في وظيفة استاذ لعدد 1 من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري، والتعيين في وظيفة استاذ مساعد لعدد 4 من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية الرياضية والطب البشري وطب الفم والاسنان والزراعة، والتعيين في وظيفة مدرس لعدد 5 من الهيئة المعاونة بكليات الطب البشري والذكاء الاصطناعي والتربية الرياضية وطب الفم والاسنان.  

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كما تم موافقة مجلس جامعة كفر الشيخ على منح درجة الدكتوراة لعدد 16 من الباحثين بكليات الآداب والتجارة والعلوم والتربية الرياضية والزراعة والتربية، كما تم منح درجة الماجستير لعدد 24 من الباحثين بكليات الآداب والطب البيطري والصيدلة والعلوم وعلوم الثروة السمكية والتربية الرياضية والهندسة والزراعة والتربية.


كما  وافق مجلس الجامعة على منح درجة الدكتوراة المهنية لعدد 12 من الباحثين بكلية التجارة، ومنح درجة الماجستير المهني لعدد 10 من الباحثين بكلية التجارة.


كما وافق مجلس الجامعة على منح دبلوم الدراسات العليا المهنية في (إدارة المؤسسات الصحية ــ إدارة الجودة الشاملة) لعدد 34 من الباحثين بكلية التجارة.

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