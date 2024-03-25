وكيل صحة كفر الشيخ يناقش مع مديري الإدارات والمستشفيات خطة العمل القادمة

عقد الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديرى الإدارات الصحية والمستشفيات، ويأتي ذلك باستخدام تقنية الفيديو كونفيرانس وتطبيق الزووم فى حضور وكيل المديرية ومساعد وكيل الوزارة ومدير ادارة الطب العلاجي ومدير الرعاية الأساسية ومدير الطب الوقائي وادارة المستشفيات.

مناقشة خطة العمل بمنافذ تقديم الخدمات الطبية بكفر الشيخ

وقد تناول الاجتماع نقل توجيهات وتعليمات وزير الصحة أثناء اجتماعه أمس بقيادات الوزارة، ومناقشة خطة العمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة كفر الشيخ خلال الفترة القادمة، الوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية وضع برنامج عمل من خلال كافة مديري الإدارات الفنية بالإدارة العامة للطب العلاجي، يستهدف تكثيف الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لمتابعة أداء المستشفيات العامة والمركزية والنوعية على أرض الواقع، ورصد المخالفات ومحاسبة المقصرين، مع متابعة مؤشرات أداء العمل بالأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية بشكل يومي، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بهم.

تعزيز تقديم الخدمات الطبية للمرضى

كما ناقش الدكتور محمد شقوير مع مديري الإدارات الفنية ومديرى المستشفيات سبل تعزيز تقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين، موجهًا بإعداد بيان بالأماكن التي يمكن توافرها لاستقبال حالات أخرى من الأشقاء الفلسطينيين، دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ تقوم بتسيير القوافل الطبية المجانية للكشف الطبي علي المواطنين مجانا ويأتي ذلك تماشيا مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما يتم صرف العلاج مجانا وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.