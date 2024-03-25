الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل صحة كفر الشيخ يناقش مع مديري الإدارات والمستشفيات خطة العمل القادمة

الدكتور محمد شقوير
الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ

عقد الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديرى الإدارات الصحية والمستشفيات، ويأتي ذلك باستخدام تقنية الفيديو كونفيرانس وتطبيق الزووم فى حضور وكيل المديرية ومساعد وكيل الوزارة ومدير ادارة الطب العلاجي ومدير  الرعاية الأساسية ومدير الطب الوقائي وادارة المستشفيات.

txt

حملات نظافة ورفع إشغالات من شوارع مدن ومراكز كفر الشيخ

مناقشة خطة العمل بمنافذ تقديم الخدمات الطبية بكفر الشيخ

وقد تناول الاجتماع نقل توجيهات وتعليمات وزير الصحة أثناء اجتماعه أمس بقيادات الوزارة، ومناقشة خطة العمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة كفر الشيخ  خلال الفترة القادمة، الوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية وضع برنامج عمل من خلال كافة مديري الإدارات الفنية بالإدارة العامة للطب العلاجي، يستهدف تكثيف الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لمتابعة أداء المستشفيات العامة والمركزية والنوعية على أرض الواقع، ورصد المخالفات ومحاسبة المقصرين، مع متابعة مؤشرات أداء العمل بالأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية بشكل يومي، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بهم.

تعزيز تقديم الخدمات الطبية للمرضى

كما ناقش الدكتور محمد شقوير  مع مديري الإدارات الفنية ومديرى المستشفيات  سبل تعزيز تقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين، موجهًا بإعداد بيان بالأماكن التي يمكن توافرها لاستقبال حالات أخرى من الأشقاء الفلسطينيين، دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ تقوم بتسيير القوافل الطبية المجانية للكشف الطبي علي المواطنين مجانا ويأتي ذلك تماشيا مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما يتم صرف العلاج مجانا وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

صحة كفرالشيخ مدير المستشفى صحة المواطنين محافظة كفرالشيخ الكشف على المواطنين

مواد متعلقة

محافظ كفرالشيخ: تقديم خدمات طبية مجانية لـ1539 مواطنًا في سيدي سالم

بدء المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بكفر الشيخ

تحرير 34 محضرًا تموينيًا للمخابز والمحال المخالفة فى بلطيم وقلين بكفرالشيخ

بمشاركة 120 متسابقا.. انطلاق مسابقة القرآن الكريم بمركز شباب روينة في كفر الشيخ

رئيس "بيلا" بكفرالشيخ يتفقد مواقف السيارات ويحذر السائقين المخالفين

حملات نظافة ورفع إشغالات من شوارع مدن ومراكز كفر الشيخ

كفرالشيخ: تثبيت سعر تعريفة “التوك توك” داخل مدينة بيلا بـ6 جنيهات

غدا.. توزيع جوائز مسابقة التحالف الوطني لحفظة القرأن في كفر الشيخ

الأكثر قراءة

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

روح حبيبة الشماع تنتظر القصاص.. مفاجآت في مأساة فتاة الشروق مع سائق أوبر

ارتفاع سعر الدولار في البنوك يدفع الذهب للصعود بالأسواق المحلية

"العيلة الكبيرة".. بدء طهو طعام إفطار المطرية (صور)

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

انخفاض أسعار السلع الزراعية رغم تحريك الوقود.. وزيادة الإنتاج كلمة السر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟