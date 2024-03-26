لتعميق الانتماء الوطني.. مناقشة مقترح تطوير الهوية البصرية بكفر الشيخ

عقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لاستعراض المسودة الأولى من الدليل الاسترشادى للهوية البصرية لمحافظة كفر الشيخ، بحضور المهندسة فاطمة الشوادفى، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بكفر الشيخ، والدكتورة أمانى شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور عبدالفتاح هليل، عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، ومهندسى التنسيق الحضارى بكفر الشيخ، وعدد من أساتذة كلية الهندسة والتربية النوعية.

استعرض محافظ كفرالشيخ، خلال الاجتماع محاور وأهداف الهوية البصرية، ومقترح تطوير الهوية البصرية لمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وقرار رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعات عمل لدراسة مقترح خلق هوية بصرية لكل محافظة من محافظات الجمهورية، بهدف المساهمة في تعميق مفهوم الانتماء الوطني خاصة بين الشباب والأطفال.

الهوية البصرية تشمل الميادين العامة وواجهات العمارات السكنية

قال محافظ كفر الشيخ، إن الهوية البصرية تشمل الميادين العامة وواجهات العمارات السكنية الأرصفة، وأكشاك الكهرباء والمدارس، وأن المحافظة تعد من المحافظات المصرية العريقة، وتتمتع بمقومات حضارية وتاريخية وبيئية وسياحية وإقتصادية مميزة، ولذلك فإن تطوير الهوية البصرية لها أهمية كبيرة في تعزيز الإنتماء الوطني، وخلق الشعور بالفخر والإعتزاز لدى المواطنين بتراثهم وثقافتهم، مما يعزز شعورهم بالانتماء لمحافظتهم ووطنهم ككل، وتساهم في نشر الوعي الثقافي بين المواطنين، من خلال إبراز المعالم السياحية والتاريخية والثقافية للمحافظة، وتساعد في جذب السياحة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق مع جامعة كفرالشيخ ممثلة في كلية الهندسة قسم العمارة وكلية التربية النوعية، للإستفادة من خبرات كوادر الجامعات الإقليمية العلمية والطلابية، فى تنفيذ الأنشطة المجتمعية وبلورة الهوية البصرية للمحافظة، وتطوير الهوية البصرية لكفرالشيخ، بما يساهم في تعزيز الإنتماء الوطني، وذلك ترسيخ مفهوم المواطنة.