الثلاثاء 26 مارس 2024
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محافظات

بدء التسجيل بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في كفر الشيخ

اللواء جمال نورالدين
اللواء جمال نورالدين

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن بدء التسجيل بالمرحلة الثالثة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، وذلك خلال شهر مارس 2024 على الموقع الرسمي للمبادرة من خلال الرابط https://award.sgg.eg/Home/SignUp_EgyGreenInnovation، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبقرار من الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022، وتحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والوزارات والمحافظات والجهات المعنية.

تحقيق أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي

قال محافظ كفرالشيخ، إنها مبادرة غير مسبوقة عالميًا تهدف إلى التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، وتحقيق أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات فعلية على أرض الواقع، وكذا التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات تخدم هذه الأهداف.

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وأضاف أن المبادرة تستهدف نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيا الحديثة في مواجهتها، وإدماج كافة أطياف المجتمع لإيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي، وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والتغييرات البيئية.

جدير بالذكر أن المبادرة تتركز على 6 مجالات تضم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأيضًا المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، كما تصنف المشروعات الخضراء إلى خمس فئات رئيسية وهى المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع ذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث والسيطرة عليه.

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