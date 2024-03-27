الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة كفرالشيخ" يتفقد المنشآت الطبية بسيدى سالم

الجولة
الجولة

قام الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفرالشيخ، بالمرور على مستشفى سيدي سالم لمتابعة انتظام سير العمل بها، ووجود كل من الأطباء والتمريض في أماكنهم ومتابعة تطوير مكان العيادات الخارجية. في المرحلة الانتقالية التي يمر بها المستشفى من تجديدات.

  • التأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضي

وأكد شقوير، أنه قد تم التأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للعمل، والوقوف على أي معوقات أو أي احتياجات ضرورية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة عالية، كما تفقد العيادات الخارجية بالمستشفى لمتابعة  انتظام العمل بالفترة  المسائية، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

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كما قام وكيل وزارة الصحة بالمرور على المركز الطبي الحضري ومستشفى دمرو التابعة لإدارة سيدي سالم،  كان ذلك برفقة الدكتور شريف داود، مدير الإدارة الصحية بسيدي سالم.

خلال جولته في مركز سيدي سالم، تفقد مستشفى منشية عباس، والذي سيقدم الكثير من الخدمات، حيث تم الانتهاء من أكثر من 80% من أعمال الإنشاء والتجديد بها، حيث تحتوي على الدور الأول (سونار، إيكو، أشعة مقطعية، أشعة عادية، التعقيم، استقبال، الصيدلية، ملاحظة رجالي، ملاحظه حريمي، متابعة أطفال)، والدور الثاني يحتوي على (الحضان، عناية حضان، إقامة أطفال)، الدور الثالث يحتوي على (عناية مركزة، قسم العمليات، قسم الإفاقة، عناية متوسطة، إقامة رجال، إقامة حريم )، ويحتوي الدور الرابع على (سكن الأطباء، إقامة رجال، إقامة حريم).

وأكد وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ ضرورة الالتزام بالخطة الموضوعة، وسرعة الانتهاء من أعمال التجديد، لتقديم أفضل الخدمات الصحية بالصورة المطلوبة للمواطنين.

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