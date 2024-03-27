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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

مدارس حقلية لتعزيز الوعي بممارسات الزراعة الحديثة في كفر الشيخ

زراعة كفر الشيخ
زراعة كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، أنه يتابع عن كثب جهود مديرية الزراعة بالتعاون مع الإرشاد الزراعى ومركز البحوث الزراعية، فى تنظم سلسلة من الندوات والقوافل الزراعية والمدارس الحقلية، بنطاق الرقعة الزراعية بعدد من جمعيات الإصلاح الزراعى بالمحافظة، وذلك بهدف تعزيز الوعى بين المزارعين بأحدث ممارسات الزراعة الحديثة، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعى.

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أوضح محافظ كفرالشيخ، أن الندوات والقوافل الزراعية تتضمن، طرق الرى الحديثة، ومكافحة الآفات والأمراض، وإستخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة، وترشيد إستخدام الأسمدة والمبيدات، مضيفًا أن المدارس الحقلية تستهدف تدريب المزارعين عمليًا على زراعة المحاصيل المختلفة، وإدارة المزارع بكفاءة، وتقام الندوات والمدارس الحقلية فى مختلف مراكز ومدن المحافظة، بمشاركة خبراء من مديرية الزراعة والجامعات والمراكز البحثية.

تعزيز الوعي بين المزارعين

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية هذه الندوات والقوافل والمدارس الحقلية فى تعزيز الوعي بين المزارعين بأحدث ممارسات الزراعة الحديثة، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعى، وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وتقليل تكاليف الإنتاج، وزيادة دخل المزارعين، مؤكدًا على ضرورة تواصل العمل لتطوير القطاع الزراعى فى المحافظة.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، في محافظة كفر الشيخ، أن محصول القمح في حقول المحافظة للعام الجاري 2024، مبشر للغاية وحالة سنابل القمح جيدة وخالية من أي آفات، موضحًا أن المستهدف من إنتاجية المحصول المنزرع من القمح بحقول المحافظة، سوف تكون كبيرة للغاية هذا العام.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أنه قد جرى زراعة أفضل أصناف تقاوي القمح الجديدة في حقول محافظة كفر الشيخ، والتي تنتج ما بين 25 إلى 30 أردب قمح لكل فدان منزرع، مشيرًا إلى أن تلك الأصناف هي «مصر 3»، و«جيزة 95»، و«جيزة 171»، و«سدس 14»، وهي أصناف مقاومة للملوحة والجفاف، وتجود زراعتها في التربة الطينية، وأيضًا بالتربة الرملية الخفيفة.

الزراعة الحديثة مدارس حقلية ندوات إرشادية زراعة كفر الشيخ محافظة كفرالشيخ

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