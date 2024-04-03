فريق “مطوبس” يفوز بالكأس الدورة الرمضانية للعاملين بمحليات كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، المباراة النهائية بين فريق ديوان عام محافظة كفرالشيخ، وفريق الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، ضمن الدورة الرمضانية للعاملين بالمحليات بالمحافظة بنظام الذهاب والعودة، بحضور اللواء حاتم الهيدبى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور عصام ابو زيد، مدير نادى سيتى كلوب، وأحمد فتحى وأحمد عبدالعليم مسئولى اللجنة الرياضية،وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وجمهور كبير من مشجعي الفريقين.

8 فرق يشاركون في الدورة الرمضانية

شارك في الدورة 8 فرق بمختلف ملاعب الوحدات المحلية، جرى تقسيمهم على مجموعتين، الأولى ديوان عام المحافظة، ومراكز قلين، كفرالشيخ، الحامول"، والمجموعة الثانية "مطوبس، دسوق، فوه، برج البرلس".

وصعد للمباراة النهائية فريق ديوان عام المحافظة وفريق مطوبس، وإنتهت المباراة بفوز فريق مطوبس على فريق ديوان عام المحافظة، بنتيجة 4-1، احرز الهدف الأول محمد حجازى والهدف الثاني والثالث فتحي المنشاوي والثالث مختار العجمي، بينما احرز محمود شيكا الهدف النهائي للمباراة، وتوج الفريق الفائز بالميداليات وبكأس البطولة، كما جرى توزيع الميداليات على الفريق الثاني في الدورة "فريق ديوان عام المحافظة لفوزه بالمراكز الثاني في الدورى النهائي للدورة الرمضانية 2024".

سلم محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، ميداليات المركز الأول لفريق مطوبس، والمركز الثانى لفريق الديوان العام، كما كرم حكم المباراة عمرو فرج، حكم معتمد بالدوري الخماسي، ومراقب المباراة سامح البربري، والمعلق إسلام عزت، كما سلم كأس المركز الأول لفريق مطوبس، بالإضافة الي تكريم الكابتن بهاء فكرى فريق الديوان، كأفضل لاعب، وحصل على أفضل أخلاق رياضية، راشد درويش سكرتير مركز مطوبس، وأفضل هداف محمد عثمان فريق الديوان.

وهنأ محافظ كفرالشيخ، الفريق الفائز، مشيدا بأداء الفريقين طوال الدورة الرمضانية الرياضية، مؤكدًا على أهمية الرياضة فى تنمية الشباب، مشيرًا إلى أن الدورة حققت نجاحًا كبيرًا، وساهمت فى نشر روح التعاون والتنافس الشريف بين القرى والمراكز علي مستوى المحافظة.