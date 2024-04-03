إعداد الهيكل التنظيمى وبطاقات الوصف الوظيفى للمديريات الخدمية بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه يتابع فعاليات الندوة الخاصة بإعداد الهيكل التنظيمى وإعداد بطاقات الوصف الوظيفى ونموذج 5 بالمديريات الخدمية، والذي نظمته مديرية التنظيم والإدارة بكفرالشيخ.

قال محافظ كفرالشيخ، إن هذه الندوات تعكس توجه الدولة نحو الإصلاح الإدارى ورفع مستوى الأداء الوظيفى، وتطوير العمل الإداري بالمحافظة، مشيرًا إلى أن تحديث الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي بشكل فعال يساعد على تحسين الأداء الوظيفي.

تيسير وتسهيل العمليات الإدارية داخل المديريات

من جانبه، قال اللواء دكتور سامر سعيد، وكيل الوزارة_مدير مديرية التنظيم والإدارة بكفرالشيخ، أنه يتم عقد الندوات واللقاءات الشهرية لمديري الموارد البشرية لتناول جميع القضايا المتعلقة بالإجراءات التنظيمية داخل المديريات الخدمية، بهدف تسهيل وتيسير العمليات الإدارية لسرعة البت في جميع القضايا المتعلقة بالموظفين داخل المحافظة.

وفي وقت سابق، أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تدريب 30 موظفًا من مختلف الإدارات الحكومية بالمحافظة، على كيفية تحديث بطاقات الوصف الوظيفي؛ لتزويد الموظفين بأحدث الطرق والأساليب لتحديث بطاقات الوصف الوظيفي وكيفية ربطها بأهداف وخطط المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن التدريب يعكس توجه الدولة نحو الإصلاح الإداري ورفع مستوى الأداء الوظيفي، ويهدف إلى تعريف الموظفين بمفاهيم تحديث بطاقات الوصف الوظيفي، والعناصر الأساسية التي تتكون منها، وكيفية إعدادها، وكيفية كتابة الوصف الوظيفي بشكل فعال، وتحديد المهام والمسؤوليات والمهارات المطلوبة لكل وظيفة.

وأكد أهمية التدريب في تطوير العمل الإداري بالمحافظة، مشيرًا إلى أن تحديث بطاقة الوصف الوظيفي بشكل فعال، يساعد على تحسين الأداء الوظيفي وزيادة الإنجازات.

ومن جانبه، قال اللواء د. سامر سعيد مدير مديرية التنظيم والإدارة بكفرالشيخ، إن التدريب يثمر عن الكثير من الإنجازات، والتي من أهمها تناول جميع القضايا المتعلقة بالإجراءات التنظيمية داخل المديريات الخدمية، والتي من شأنها تسهيل وتيسير العمليات الإدارية، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية؛ مما ينتج عنه سرعة البت في معظم القضايا الملحة والمتأخرة.