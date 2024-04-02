الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم، عقب أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، استمرارًا للجهود التي بدأها سيادته لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإعلاء دولة القانون والدستور.

نص برقية التهنئة

وبعث محافظ كفر الشيخ، برقية تهنئة للرئيس السيسي جاء نصها: " فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يشرفني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء وأجهزة المحافظة، بأجمل التهاني القلبية مقرونة بعظيم الحب والتقدير لفخامتكم بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

وتابع،  وثقة الشعب المصري العظيم الذى خرج بالملايين في ملحمة حقيقية لحب الوطن، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، جاءت من حرص المصريين على إنجاح التجربة الديموقراطية، واستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقتموها فخامتكم في فترة وجيزة، وأن هذا الفوز الكبير بثقة الشعب المصري العظيم أتى نتيجة للجهود المتميزة لفخامتكم في كافة المجالات، وسلسلة النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

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استكمال مسيرة الإنجازات وترسيخ دعائم الدولة المصرية على الصعيدين الدولي والإقليمي

وأننا إذ ننتهز هذه المناسبة السعيدة سائلين المولى عز وجل أن يوفق رئيس الجمهورية في فترة رئاسته جديدة استكمالًا لمسيرة الإنجازات وترسيخ دعائم الدولة المصرية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وأن يديم على مصر الحبيبة نعمة الأمن والسلام والرخاء، وأن يحفظها وشعبها من كل مكروه وسوء؛ حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه خير مصر وشعبها العظيم ".

وقد أدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية إيذانًا ببدء فترة رئاسية جديدة، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في ديسمبر الماضي، وذلك بجلسة خاصة لمجلس النواب، بحضور جميع نواب الشعب، وأعضاء الحكومة، وكبار رجال الدولة.

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