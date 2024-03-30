السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات ويتفقد السوق المطور

رفع الإشغالات
رفع الإشغالات

قاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بعددٍ من شوارع مدينة كفرالشيخ، وغلق عدد من المحال التجارية لمخالفة القانون، فضلًا عن تفقد أعمال التطوير بشارع ناجى شتلة ومنطقة المزلقان الأوسط، مشددًا على أنه لن يُسمَح بالتعدي على حق المواطن في السير والحركة بالشوارع بسهولة دون أي تعديات.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين، مشيرًا إلى نقل الباعة الجائلين من الشوارع إلى سوق مدينة كفرالشيخ الحضري المطوِّر بشارع صلاح سالم، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وكلَّف محافظ كفرالشيخ، برفع الأتربة والقمامة من الشوارع أولًا بأول، ومنع ظاهرة الانتظار الخاطئ للسيارات والتعدي على حرم الشارع العام من المحال التجارية، مضيفًا أن حملات إزالة الإشغالات بشارع ناجى شتلة ومنطقة المزلقان الأوسط مستمرة لتحقيق السيولة المرورية.

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والتقى محافظ كفرالشيخ، عددًا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وصدر أوامر فورية بتنفيذها، وعبر المواطنين عن سعادتهم بتواصل محافظ كفرالشيخ معهم، وسرعة استجابته لمطالبهم، وحل مشاكلهم، مؤكدين دور محافظ كفرالشيخ في تحسين الخدمات المقدمة في المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ كفرالشيخ يتفقد السوق الحضري المطور

وتفقد محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، أعمال نقل وتسكين الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفر الشيخ إلى السوق المطور بوسط مدينة كفرالشيخ، وذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث تفقد محافظ كفرالشيخ، السوق المطور، والذي تم إنشاؤه على مساحة 3000 متر مربع بشارع صلاح سالم بوسط مدينة كفرالشيخ، وذلك للتأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين في السوق، وخدمات الأمن والنظافة والمرافق.

أكد محافظ كفرالشيخ، أهمية السوق المطور في تنظيم حركة المرور والانضباط في الشوارع والقضاء على الأسواق العشوائية، ومواجهة الإشغالات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق مظهر حضاري لمدينة كفرالشيخ.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على أهمية الحفاظ على نظافة السوق واستمرار متابعة أعمال نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفرالشيخ إلي السوق المطور مع التأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين، والعمل على إنشاء أسواق حضرية جديدة في باقي مدن محافظة كفرالشيخ، تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة.

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