الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة كفرالشيخ تطلق سلسلة ندوات توعوية عن "تأصيل الهوية الوطنية"

الندوات
الندوات

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، سلسلة ندوات توعوية بالمدن الجامعية، والتي دارت حول موضوع (تأصيل الهوية الوطنية – والمشروعات القومية)، بهدف تعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعة حيث إن الهوية تعمل على اعتزاز الفرد بذاته.


وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب، باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة، وصانعي المستقبل، كما تحرص الجامعة على غرس قيم الانتماء الوطني لدى الطلبة، من خلال البرامج التعليمية والثقافية المختلفة، التي تتناول تاريخ مصر وحضارتها، وإنجازاتها في مختلف المجالات، مضيفًا أن الجامعة تنظم العديد من الفعاليات والندوات التي تستهدف توعية الشباب بقضايا الوطن وتعزيز دورهم في بناء مستقبل أفضل، موضحًا حرص الجامعة على توفير بيئة أكاديمية جاذبة للطلبة تساهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادًا فاعلين في المجتمع.


- تعريف طلبة جامعة كفر الشيخ بالمشروعات القومية 

كما أوضح، أن الجامعة تسعي لعقد مثل هذه الندوات المهمة بشكل مستمر، لتعريف طلبة الجامعة بأهمية المشروعات التي تقيمها الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، مضيفًا أنه من خلال الطفرة التي تشهدها مصر في كافة المجالات ينبغي علي الطلبة معرفة كل ما يدور من نهضة في مصر خلال السنوات الأخيرة وكيفية الاستفادة منها والإضافة إليها في المستقبل وممارسة دورهم وواجبهم في الدعم والمساندة والمشاركة الفاعلة، ومواجهة كل الشائعات التي تسعي إلي تقليل حجم الإنجازات غير المسبوقة في ظل الجمهورية الجديدة.

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عقد ندوة بعنوان «ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي» بجامعة كفر الشيخ


ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلي حرص الجامعة علي الاهتمام دومًا ببناء شخصية الطالب وتوفير الدورات له وتنظيم الندوات التي تهدف الي دعم طالب الجامعة ومساعدته علي بناء شخصيته والتعرف علي مهاراته، مشيرًا الى أن الهدف من تلك الندوات هو الاهتمام بتعزيز هوية الطلبة الوطنية وغرس الانتماء للوطن وتعميق مفهوم الولاء لديهم.


وحاضر الندوات الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، وتناولت الندوات أهمية المحافظة على تاريخ الدولة المصرية وتراثها حيث إن أي دولة يرتبط تاريخها بدرجة كبيرة بالهوية الوطنية، وذلك من أجل الاستثمار الجيد للعقول المبدعة حيث ان الوطن هو البيت والهوية، والانسان بلا هوية هو مخلوق يهيم في الارض بلا روح أو هدف، كما تناولت المحاضرات باستفاضة العديد من الإنجازات والمشروعات الكبيرة التي تمت علي أرض مصر، ومدي أهميتها في الوقت الحالي وبناء المستقبل، وإبراز الدوافع للطلبة على المشاركة الإيجابية لهم في المستقبل بعد تخرجهم ودعمهم لتحقيق طموحاتهم الشخصية والوطنية.

المشروعات القومية الهوية الوطنية جامعة كفرالشيخ طلاب كفر الشيخ مستقبل مصر

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عقد ندوة بعنوان «ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي» بجامعة كفر الشيخ

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