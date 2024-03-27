محافظ كفرالشيخ يكرم 93 متميزًا من الطلاب الموهوبين والموظفين

كرَّم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، عددًا من الموظفين المتميزين والطلاب المبتكرين والموهوبين فى مختلف القطاعات خلال إنعقاد المجلس التنفيذى للمحافظة، تقديرًا لهم ولتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لتحسين الأداء العام، وتحفيزهم على الإبداع والإبتكار، وتحسين مستوى الأداء فى مختلف الإدارات الحكومية بالمحافظة، بحضور

تكريم الطلاب المبتكرين والموهوبين

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم تكريم 93 من الطلاب المبتكرين والموهوبين والموظفين المتميزين في مختلف القطاعات والإدارات الحكومية، حيث تم تكريم عددٍ من العاملين بالإدارة العامة للإيرادات وهم: محمد أحمد مبارك، مدير الإدارة العامة للإيرادات، عصام احمد إبراهيم، وكيل الإدارة العامة للإيرادات، أحمد رجب محمد فرحات، مفتش بالإدارة العامة للإيرادات، عماد محمد السيد الشرقاوى، مفتش بالإدارة العامة للإيرادات، خالد رياض عجيلة، مفتش بالإدارة العامة للإيرادات، محمد رمضان سید أحمد، أخصائي حاسب بالإدارة العامة للإيرادات، إلهام عبده موسى الرفاعي، مدير الإيرادات بمركز ومدينة مطوبس، زیزی عوض محمود إبراهيم، مدير الإيرادات بمركز ومدينة سيدى سالم، اسيا بسيوني عبد الفتاح الفقي، مدير الإيرادات بمركز ومدينة بلطيم، محمد مصطفى السيد، مدير الإيرادات بمركز ومدينة الرياض، سهام أحمد عميرة، مدير الإيرادات بمدينة مصيف بلطيم، فضلًا عن تكريم أحمد السيد بسيونى خميس، عامل بإدارة الشئون الإدارية، وصلاح سلامة محمد سلامة، نبطشى ليلى بإدارة الأزمات.

وكرَّم محافظ كفرالشيخ، عددًا من النماذج المتميزة من الطلاب الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ‎والتمثيل الدولي بالولايات المتحدة 2024‏، والمشرفين عليهم، وهما بسملة محمد منصور شريدح، مشروع الحسية المزدوجة، جني محمد إبراهيم إبراهيم، مشروع الحسية المزدوجة، أحمد قدرى حسن ناصر، مشروع الذكاء الاصطناعي المبتكر لتصنيف أنواع سرطان المبيض، احمد حنفي حسن عبده، مشروع الذكاء الاصطناعي المبتكر لتصنيف أنواع سرطان المبيض، أدهم محمد طه محمد، مشروع مزامنه نمط حياة مرضي الكلى الاسفنجية النخاعية، محمد احمد عارف فكري، مشروع مزامنه نمط حياة مرضي الكلى الاسفنجية النخاعية، وأيضًا الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة 2024، وهما أحمد حاتم عبد الحكيم أحمد، مشروع الربوت المحارب، محمود تامر محمود السيد، مشروع مولد التروس المزدوجة، أحمد محمد أنور محمد، مشروع مولد التروس المزدوجة، يوستينا مرقص سمير بطرس، مشروع داعم التوحد، ايثار عبدالمنجي السعيد بسيوني، مشروع داعم التوحد، والمشرفين على الطلاب الفائزين بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة 2024، وائل محمد بدير الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، عمرو منير فتح الله، رئيس قسم التدريب، أحمد توفيق غازي سلامة، منسق عام ايسف المحافظة، وائل أحمد علي سعادة، مدير أكاديميات سيسكو.

هذا بالإضافة الي تكريم الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة دورى المكاتب التنفيذية بإدارة سيدي سالم التعليمية، وهما أحمد محمد عوض بسيوني، رودينا علاء الدين إبراهيم، عائشة أحمد السعيد، سلوى محمد فتحي، محمد وحيد محمد، ناهد صبحي أحمد، محمود شفيق جلال، والحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة، وهما إيمان جلال فؤاد عبد الحق، ادارة بيلا التعليمية، مرفت الشحات مبروك، ادارة سيدى سالم التعليمية، محمد السيد مندور، ادارة دسوق التعليمية، بسملة فؤاد عبد الحليم ادارة بيلا التعليمية، أماني ضاحي رجب ادارة مطوبس التعليمية، حنين محمد القمري، ادارة بلطيم التعليمية، وتكريم السيد إبراهيم ياسين، موجه إتحاد طلاب المديرية، مشرف مسابقة أوائل الطلبة، فضلًا عن تكريم الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المبتكر الصغير، وهما عمر فتحي محمد العزبي، سعد زغلول للتعليم الأساسي، إدارة غرب كفر الشيخ، وتكريم أمين طه الغفلول، موجه عام التربية الاجتماعية، حمودة كامل يونس موجه عام الإتحادات الطلابية، لدورهم البارز في حصول المديرية على المركز الأول على مستوى الجمهوريةفي مسابقة (أوائل الطلبة والمكاتب التنفيذية).

كما كرم مسئولى بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ومسئولى منظومة صوتك مسموع، وهما عماد الدين محمد شعلان، مدير الإدارة، احمد محمد أحمد فتح الله، مدير المنظومة بالديوان العام، محمد زكريا عبد الرازق، مسئول المنظومة بالديوان العام، مصطفي عبدالله مصطفي، مسئول صوتك مسموع بالديوان العام، صفاء السيد محمد الشافعي، مسئول ادخال مركزي بالديوان العام، محمد احمد جاد عبد العظيم، مسئول المنظومة بمديرية الري، مروة محمود عبد الحي اللواتي، مسئول المنظومة بمديرية التضامن، إسراء عاطف عبد الهادي القاضي، مسئول المنظومة بمديرية التنظيم والإدارة، ناصر سليمان محمد الخزامي، مسئول المنظومة بمديرية التعاونيات، احمد عبد النبي محمد حسانين، مسئول المنظومة بمدينة البرلس، فايزة بشير عسكر، مسئول المنظومة بمدينة سيدي غازي.

هذا بالإضافة الي تكريم، وائل مسعد عبدالله الشرقاوي، مسئول المنظومة بمديرية هيئه الطرق، احمد بلال حسن الحداد، مسئول منظومة التامين الصحي، السيد عبد الرسول فؤاد محمد، مسئول المنظومة بمديرية الطرق، محمد فتح الله حامد القصيف، مسئول المنظومة بمدينة المصيف، سامح عيد النصر عبد الحميد، مسئول المنظومة بمدينة بيلا، تحية عبد المجيد محمد سرحان، مسئول المنظومة بمدينة سيدي سالم، أحمد عبد المجيد على الأروش، مسئول المنظومة بمدينة مطوبس، ابراهيم احمد البسطويسي، مسئول المنظومة بمديرية الزراعة، حسن يحيي السمرور مسئول المنظومة بمدينة فوه، الفت ابو اليزيد احمد الشاذلي، مسئول المنظومة بقطاع الكهرباء، ايمن عبد الباري حسن يوسف، مسئول المنظومة بمدينة الحامول، سماح محمد غريب شبار، مسئول المنظومة بمدينة بلطيم، عطيه محمد عطية، مسئول المنظومة بمدينة دسوق، محمد السيد محمد المزين، مسئول المنظومة بمدينة كفرالشيخ، محمد مصطفي السيد، مسئول المنظومة بمدينة الرياض، احمد جبر محمود الغول، مسئول المنظومة بمدينة قلين، ماجده اسماعيل محمد العيسوى، مسئول المنظومة بمديرية الإسكان، علي محروس علي فايد، مسئول المنظومة بمديرية الاصلاح الزراعي، صلاح زين العابدين عبد الحميد عطيه، مسئول المنظومة بمديرية التربية والتعليم، عادل بيومي ابراهيم الهابط، مسئول المنظومة بمديرية التموين، يارا فهمي سالم محمد، مسئول المنظومة بمديرية الصحة، احمد عبد السلام عبد الحميد السيد، مسئول المنظومة بمديرية الشباب والرياضة.