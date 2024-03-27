الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 54 محضرًا ضد المخابز والمحال التجارية المخالفة في كفر الشيخ

مخابز كفر الشيخ
مخابز كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أنه تابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتفتيشية، في الحملات التموينية على المخابز، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالاشتراك مع إدارة التموين، من تحرير 32 محضرًا ضد أصحاب المخابز البلدية المدعمة، بدائرة مركز بيلا، تضمنت 17 محضرًا للتلاعب فى الموازين، و7 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف و7 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز، ومحضر لعدم مطابقة المواصفات.

وجرى تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

  • تحرير 6 محاضر لأصحاب المحال والمخابز المخالفة بقلين

كما تابع  اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى، برئاسة اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت، "محضر نقص وزن، ومحضرين عدم إلتزام،  ومحضرين شهادة صحية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

txt

“آداب كفر الشيخ” تحتفل بتأهيل برامجها للإعتماد وتكرم الأمهات المثاليات

فيما تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى، برئاسة اللواء حاتم الهيدبى رئيس مركز ومدينة مطوبس.

أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرًا متنوعًا لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت، "10 محاضر نقص وزن، ومحضر مواصفات، و٤ محاضر عدم إعلان، ومحضر نظافة"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

كما شدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114، حيث تأتى هذه الحملات فى إطار حرص محافظة كفرالشيخ على ضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار العادلة والجودة المطلوبة.

محضر تمويني تموين مطوبس مركز بيلا مركز مطوبس مركز قلين

مواد متعلقة

مدارس حقلية لتعزيز الوعي بممارسات الزراعة الحديثة في كفر الشيخ

وكيل "صحة كفرالشيخ" يتفقد المنشآت الطبية بسيدى سالم

“آداب كفر الشيخ” تحتفل بتأهيل برامجها للإعتماد وتكرم الأمهات المثاليات

عقد ندوة بعنوان «ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي» بجامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفرالشيخ يُكرم الفائزين بمسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة

مجلس جامعة كفرالشيخ يمنح درجات الماجستير والدكتوراه لعدد من الباحثين

لتعميق الانتماء الوطني.. مناقشة مقترح تطوير الهوية البصرية بكفر الشيخ

بدء التسجيل بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في كفر الشيخ

الأكثر قراءة

كشف تفاصيل جديدة حول انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

انهيار للعلاقات ودفاع عن حماس وطريق مسدود للهدنة.. كواليس الخلاف الأمريكى الإسرائيلى

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

أزمات سرمدية.. لماذا ظهر "دفاع مصر" بهذا السوء أمام كرواتيا؟

رسالة برلمانية شديدة اللهجة لوزير الخارجية البريطانى بشأن إسرائيل (التفاصيل الكاملة)

تحتوى على دولارات وذهب.. قصة سائق حنطور أمين أعاد حقيبة سائحة إنجليزية بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

فوبيا الهزيمة من حماس.. لماذا تخشى إسرائيل انهيار مفاوضات هدنة غزة؟

عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلى.. واستمرار استهداف مجمع الشفاء بغزة

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟