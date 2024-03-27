تحرير 54 محضرًا ضد المخابز والمحال التجارية المخالفة في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أنه تابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتفتيشية، في الحملات التموينية على المخابز، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالاشتراك مع إدارة التموين، من تحرير 32 محضرًا ضد أصحاب المخابز البلدية المدعمة، بدائرة مركز بيلا، تضمنت 17 محضرًا للتلاعب فى الموازين، و7 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف و7 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز، ومحضر لعدم مطابقة المواصفات.

وجرى تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير 6 محاضر لأصحاب المحال والمخابز المخالفة بقلين

كما تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى، برئاسة اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت، "محضر نقص وزن، ومحضرين عدم إلتزام، ومحضرين شهادة صحية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

فيما تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى، برئاسة اللواء حاتم الهيدبى رئيس مركز ومدينة مطوبس.

أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرًا متنوعًا لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت، "10 محاضر نقص وزن، ومحضر مواصفات، و٤ محاضر عدم إعلان، ومحضر نظافة"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

كما شدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114، حيث تأتى هذه الحملات فى إطار حرص محافظة كفرالشيخ على ضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار العادلة والجودة المطلوبة.