الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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طلاب "الذكاء الاصطناعي" بكفر الشيخ يحصدون المركز الأول في مسابقة مدينة زويل

فريق كلية الذكاء
فريق كلية الذكاء الاصطناعي

حصل طلاب كلية الذكاء الإصطناعي بجامعة كفر الشيخ، على المركز الأول في مسابقة Hack to Business، التي تنظمها مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والتي حصل فيها فريق كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ على المركز الأول من بين75 فريق من مختلف الجامعات المصرية.
 

  • تفاصيل المسابقة

وجاءت المراكز في المسابقة كالتالي: المركز الأول فريق Goia من جامعة كفر الشيخ عن طريق مشروع AI Smart Assistant، وحصل علي المركز التاني فريق Qatfa من جامعة عين شمس عن طريق مشروع Fruits Edible Coating، وجاء في المركز الثالث فريق Neopetra من جامعات مختلفة عن طريق مشروع Organic Waste Recycling using Black Solider Fly (جامعات بنها، قناة السويس، وعين شمس)، وذلك بالإضافة لجايزة شرفية رابعة "الحصان الأسود" لفريق Tech Nally من مدرسة يوسف السباعي الثانوية نظرا لكونهم أصغر فريق مشارك في المسابقة.

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وكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ أُنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 871 لسنة 2019، وتتكون من 7 طوابق تحتوي على مكاتب إدارية وقاعات ذكية ومعامل متقدمة في مجال تصميم وتصنيع وبرمجة الروبوتات وتحليل البيانات الضخمة والأمن السيبراني والتعلم العميق، بالإضافة إلى معامل البرمجة ونظم المعلومات الذكية.

وتضم الكلية 4 أقسام، فضلًا عن برنامج واحد خاص «بمصروفات»، كالآتي: قسم برمجة الآلة واسترجاع المعلومات، وأيضا قسم الربوتات والآت الذكية، قسم تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة،  قسم علوم البيانات، برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي.

يذكر أن جامعة كفر الشيخ قد حصلت طيلة الفترة الماضية علي تصنيفات علمية متقدمة وذلك في التصنيفات العالمية المختلفة، وذلك حسبما أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، مؤكدا أن الجامعة تستكمل مسيرتها نحو التقدم في التصنيفات العالمية المختلفة والارتقاء بمستوي العملية التعليمية.

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