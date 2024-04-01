محافظ كفرالشيخ يزرع الأشجار ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

قام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، بزراعة الأشجار بمنطقة مركز أورام كفرالشيخ، في إطار جهود المحافظة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزراعة الطرق والشوارع والمؤسسات الحكومية بأشجار الزينة والمثمرة ومضاعفة الرقعة الخضراء بمختلف قرى ومدن المحافظة، وذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، تهدف إلى مكافحة الاحتباس الحراري وتحسين نوعية الهواء وحماية التنوع البيولوجي والمساهمة في استدامة البيئة للأجيال المقبلة ومكافحة تغير المناخ، حيث تلعب الأشجار دورًا مهمًا في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، مما يساعد على تقليل مستويات هذا الغاز في الجو، وتساعد الأشجار في تنقية الهواء من الملوثات وتوفر أكسجينًا نظيفًا، وتحسين نوعية الهواء مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين.

محافظ كفر الشيخ يكلف رؤساء المدن بمتابعة المبادرة

وكلَّف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي الأجهزة المعنية، بمتابعة ما تم زراعته بالمبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي تم زراعتها، والاستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها، وزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية، والميادين، ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق وكذا المناطق الصناعية والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، واستكمال تجميل الميادين ورفع كفاءتها علي مستوى المحافظة.

فيما شنَّت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ حملات نظافة مكثفة ورفع أطنان المخلفات والقمامة من الشوارع وإجراء عمليات تجميل وإزالة الإشغالات من الشوارع تنفيذًا لتكليفات محافظ الإقليم.