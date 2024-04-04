الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وكيل “تعليم كفر الشيخ” يشهد افتتاح المعرض الختامي للأنشطة

معرض الأنشطة
معرض الأنشطة

 شهد الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، افتتاح المعرض الختامي للأنشطة بمدرسة الربع للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بلطيم، ومعرض للملابس، لتوزيعها على الطلاب المنتمين للأسر الأولى بالرعاية.

بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، وتلاه عرض لفريق الكشافة،و عروض مسرحية بعنوان - محاكمة الفعل المضارع فى اللغة العربية،وفقرات متنوعة بعنوان ( الفراق - الفلاحة)،وإنشاد ديني( مدح رسول الله )،وقصيدة بعنوان (رسالة إلى القدس)،وعرض مسرحي بعنوان (منصة التعليمية).

وقال الدكتور علاء جودة وكيل المديرية، إنه افتتح معرض ختام الانشطة بمدرسة الربع الإعدادية التابعة لإدارة بلطيم التعليمية، والذي يضم العديد من الأعمال الفنية والتصميمية المختلفة من الصحافة والإعلام،والمكتبات، ووسائل علمية تخص مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم،والتربية الاجتماعية،والاقتصاد المنزلي،والتربية الفنية.

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جاء ذلك بحضور كل من ياسر البرجي مدير الادارة، وأمينة الدعدر، وكيل الادارة،وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، والسيد هويدي مدير المتابعة، وأيمن الهلالي، مدير التعليم الاعدادي، وعلاء معاذ، مسئول العلاقات العامة، ومدير المدرسة ومجلس أمناء المدرسة.

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