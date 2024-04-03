الأربعاء 03 أبريل 2024
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محافظات

محافظ كفرالشيخ يفتتح المركز التكنولوجى بقلين عبر الفيديو كونفرانس

المحافظ يفتتح المركز
المحافظ يفتتح المركز التكنولوجي

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجى بمجلس مدينة قلين، وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لاستقبال طلبات المواطنين وإنجازها من خلال منظومة تطوير المحليات "المراكز التكنولوجية"، لتتم تغطية جميع مراكز ومدن المحافظة بالمراكز التكنولوجية، وتجهيز 5 مراكز أخرى بقرى مركز مطوبس ضمن مشروعات حياة كريمة، وذلك في إطار حرص المحافظة على توسيع نطاق الخدمات التكنولوجية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء خالد كشك.

 

  • تطوير 15 مركزًا تكنولوجيًا في كفرالشيخ

قال محافظ كفرالشيخ، إنه في إطار حرص المحافظة على تطوير منظومة العمل بالوحدات المحلية، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، تم تطوير وإنشاء 15 مركزًا تكنولوجيًا، وأن هناك متابعة مستمرة، وجرى رفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أعلى مستوى، بالإضافة إلى توفير  مركز تكنولوجي متنقل، يجوب كافة مدن المحافظة ليقدم الخدمات للمواطنين.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم افتتاح مراكز بقلين لمواكبة للتطور التكنولوجي نحو التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الحكومية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين وأصحاب المحال التجارية في الوقت المحدد للخدمة، مع توسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية بالمحافظة، لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديمها مجموعة واسعة من الخدمات التي تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

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من جانبه، أكد الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، أن المراكز التكنولوجية تقدم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 15 مركزًا بمدن المحافظة، فضلًا عن المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة، وعدد 5 مراكز تكنولوجية بالوحدات المحلية للقرى (القرى الرئيسة)، بمركز مطوبس، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وعدد المعاملات السنوية بلغت 170 ألف طلب، بالإضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة، ويتم الإعلان عن الخطة الأسبوعية لتتواجد سيارة المركز التكنولوجي بقرى ومراكز المحافظة.

جدير بالذكر، أن المركز التكنولوجي يقدم جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص "محلات وإشغالات، وإعلانات، هدم، بناء، تعلية، ترميم، تعديل"، وطلب توصيل مرافق

"كهرباء مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة طبقًا للقانون 154 لسنة 2019.

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