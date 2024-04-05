الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

افتتاح مسجدين جديدين بسيدى سالم فى كفرالشيخ

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح مسجدين جديدين بالمحافظة، امتدادًا لسلسلة من الافتتاحات التى تواكب الجمهورية الجديدة في شهر رمضان المبارك، والتي تأتى في إطار تكثيف الجهود للانتهاء من الإحلال والتجديد لجميع المساجد، تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف".

  • افتتاح مسجدين بسيدى سالم

وأوضحت المديرية، أن المسجدين اللذين تم افتتاحهما اليوم هما مسجد النور الواقع بعزبة خميس والتابع لإدارة سيدي سالم غرب، ومسجد الشهيد إبراهيم العقبة الواقع بقرية  القصابي والتابع إدارة سيدي سالم غرب.

ويأتي ذلك في إطار الدور الريادي التي تقوم به وزارة الأوقاف لخدمة الدعوة والدعاة والاهتمام ببيوت الله ورعايتها مبنى ومعنى، وبتوجيهات  الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الشيخ عطا بسيوني وكيل الوزارة، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير الدعوة.

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وقد تم الافتتاح في جو يسوده البهجة والفرح والسرور بحضور الشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات، والشيخ فؤاد عامر، مدير إدارة سيدي سالم غرب، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق، وعدد من التنفيذيين وأعضاء مجلسي النواب والشورى وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، وحضور كثيف من المصلين من رواد المسجدين تغمرهم السعادة والفرحة بما يشهدونه على أرض كفر الشيخ من بناء وإعمار للمساجد بكامل الجودة والإتقان، داعين الله تعالى أن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبا.

هذا وقد أدى وكيل الوزارة، خطبة الجمعة اليوم بعنوان (صدقة الفطر وحق الله في المال.. أحكام ومقاصد) بمسجد الشهيد إبراهيم عقبة بالقصابي، كما أدى الدكتور عبد القادر سليم مدير الدعوة خطبة الجمعة بمسجد النور بعزبة خميس بسيدي سالم.

وأكد وكيل الوزارة التزام جميع المساجد بموضوع الخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة ولم يحدث أي تجاوزات ولله الحمد.

قرية القصابي افتتاح مسجد أوقاف كفرالشيخ محافظة كفرالشيخ وزارة الأوقاف

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