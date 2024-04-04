الخميس 04 أبريل 2024
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محافظات

5 جنيهات تعريفة "التوك توك" بالبحيرة.. وحملات لضبط المخالفين

مركز دسوق
مركز دسوق

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه يتابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، اليوم الخميس، في حملات تطبيق التعريفة الموحدة لمركبات " التوكتوك" والمقررة بـ5 جنيهات، وإعلانها في مكان واضح للمواطنين، فضلًا عن ضبط مركبات " التوكتوك" المخالفة، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتعاون مع مركز شرطة دسوق وقسم المرور والأجهزة المعنية.

متابعة التزام السائقين بتعريف الركوب المقررة

وكلف محافظ كفرالشيخ؛ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف لمتابعة الإلتزام بالأجرة المقررة وخطوط السير لسيارات التاكسي والتوكتوك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا بتكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي محاولة لإستغلال المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.

وناشدت محافظة كفرالشيخ المواطنين في التمسك بحقهم بالإبلاغ عن أي مخالفات أو تحصيل أي مبالغ أزيد من الأجرة المقررة، لمركبات التاكسي والتوكتوك، علي الخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

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وفي وقت سابق، نظمت الوحدات المحلية لمركز ومدينة بيلا، حملة لوضع تعريفة الأجرة على مركبات التوك توك، حيث تم تحديدها علي مستوي جميع مراكز ومدن وقري محافظة كفر الشيخ بـ 5 جنيهات، تنفيذًا لقرار اللواء جمال نور الدين،. محافظ كفر الشيخ، وطبقًا للقانون، وعلى ما يقتضيه الصالح العام، وتكليفات أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وقاد رؤساء القري في مركز بيلا، بإشراف أحمد عبد الواحد، نائب رئيس المدينة لشئون القري، حملة موسعة لتركيب ملصقات واستيكرات بتعريفة الركوب لجميع التكاتك الموجودة بقرى المركز والتى تم تحديدها بالسعر الموحد على كل توك توك، وهي 5 جنيهات فقط وذلك بناءً على توجيهات محافظ كفر الشيخ.

وألزمت الحملة السائقين بكتابة التعريفة المقرره بقيمة 5 جنيهات فقط لا غير على زجاج التكاتك عبر كتابة السعر بواسطة البويات، مع وضع الاستيكرات الخاصة بتعريفة الركوب. مناشدين المواطنين بالالتزام بدفع أجرة التوك توك 5 جنيهات فقط لا غير.
وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قد صدق الثلاثاء الماضي، علي قرار التعريفة الموحدة لأجرة التاكسي بواقع مبلغ 10 جنيهات داخل المدن، كما تحدد تعريفة أجرة( التوكتوك)، بواقع مبلغ 5 جنيهات داخل القري وعلي كافة الطرق بأنواعها، علي أن يتم وضع استيكر علي سيارات التاكسي والتوكتوك موضحًا علية خط السير والتعريفة المقررة للأجرة الموحدة.

كما نص القرار  علي تغريم من يخالف تعريفة الأجرة المقررة ومخالفة خط السير ( التاكسي - التوكتوك ) بتحصيل مبلغ 1500 جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يحصل مبلغ 5000 جنيه، بالإضافة الي الحجز لمدة 30 يومًا بأماكن الإيواء في الحالتين.

كما تضمن القرار منح مالكي مركبات التوكتوك غير المرخصة مهلة 3 أشهر لتقنين الأوضاع والترخيص، وفي حالة ضبطها بعد انتهاء تلك المهلة يتم تحصيل مبلغ 2000 جنيه وفي حالة تكرار المخالفة يحصل مبلغ 5000 جنيه بالإضافة الي الحجز لمده 30 يومًا بأماكن الإيواء في الحالتين.
 

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