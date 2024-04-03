الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة كفر الشيخ تعقد ندوة بعنوان "فضائل شهر رمضان" بكلية العلوم

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، ندوة دينية تحت عنوان "فضائل شهر رمضان" بكلية العلوم بالجامعة، بالتعاون مع منطقة وعظ كفر الشيخ التابعة للأزهر الشريف، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومتابعة وتنفيذ نافع حمادة مدير عام مشروعات البيئة.


- زيادة وعي طلاب الجامعة بفضل الصيام 

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من تنظيم هذه الندوات هو زيادة الوعي لدى طلبة الجامعة عن فضل الصيام والعبادة وقراءة القرآن، بالإضافة إلى غرس القيم الإيجابية لدى أبنائنا طلبة الجامعة، وتقديم المفاهيم الدينية الصحيحة إليهم من خلال تنفيذ هذه الندوات، مؤكدًا حرص الجامعة علي تنظيم الأنشطة الطلابية المتنوعة، والتي تساعد على تنمية الوعى الثقافي والديني لدى طلبة الجامعة، وأن العبادة ليست فقط في الصلاة وقراءة القرآن والدعاء فحسب وإنما ايضًا في العمل وطلب العلم والإحسان إلى الغير ومساعدة المحتاج فهمي من أسمى العبادات.  

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من جانبها، فقد أشارت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن هذه الندوة تأتى في إطار حرص الجامعة على تنوع الأنشطة التثقيفية والدينيه التي تساهم في صقل مهارات الطلاب ثقافيًا وأخلاقيًا واستثمار طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابي وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة في مختلف الأنشطة، وكذلك الإجابة عن تساؤلات الطلاب.

ودارت الندوة حول حكمة مشروعية الصيام ومقاصد تشريعه، فالصوم بكونه إمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما هو إلا انتقال بالمؤمن من طبيعته الآدمية ليحلق بروحه في حالتها التي تفوق الملائكية التي استمدت عزتها وسموها من الذات العليا، والإنسان حين يمسك عن حاجة الجسد فهو أقرب إلى غذاء الروح، كما ينبغي علينا أن نحتفل بقيم الدين الإسلامي التي جاءتنا عبر الوحي، وأكد عليها القرآن الكريم كالعدل والمساواة والشوري والتكافل والحرية وهي قيم ربانية لا محيد عنها لحياة طيبة للإنسانية جمعاء والأمة الاسلامية وهي تحتفل بشهر ميلادها لا بد وأن ترسخ هذه القيم في نفوس أبنائها وفي شهر رمضان يتربى المؤمن على التعايش والتكافل والترابط والتعاون والمواساة ففي رمضان يصوم المؤمن فيشعر بالمحتاج ويعين الضعيف ويغيث الملهوف ويعين ذويه وأرحامه وإخوانه على نوائب الدهر، وشهر رمضان هو شهر البركة، والرحمة، وحط الخطايا واستجابة الدعاء.

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