محافظ كفر الشيخ يكرم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة

كٌرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة منهم الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن، وأسر الأمهات المثاليات.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هذا التكريم بمنزلة تقدير رمزي للأمهات المثاليات، كنوع من العرفان بالجميل بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع وضربن المثل للتضحية والعطاء، وتدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين المجتمعات، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لكل أم وزوجة ضحت وتحملت من أجل تنشئة الابناء، ليكونوا نافعين لخدمة أنفسهم والمجتمع والدولة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية دور الأم في بناء المجتمع، وكونها الأساس الذي ينشأ عليه الأبناء، مشيرًا إلى أن تكريم الأمهات المثاليات هو تكريم لكل الأمهات المصريات اللاتي يبذلن كل ما في وسعهن لتربية أبنائهن تربية صالحة.

أسماء الأمهات المثاليات بالترتيب على مستوى المحافظة

والأمهات المثاليات المكرمات بالترتيب حسب المراكز الـ 11 على مستوى المحافظة" حميدة عبد الحميد محمد أبو سعدة، إدارة بيلا، الأولى، وفاء أحمد محمد علي، إدارة كفر الشيخ، الثانية، عبير عبد السلام محمد عطاالله، إدارة دسوق، الثالثة، ومريم محمود إبراهيم، إدارة فوة، الرابعة، خديجة عبد المقصود عيد عمر، إدارة كفر الشيخ، الخامسة، فريال عبد الله السيد مرسي، إدارة بيلا، السادسة، سناء عبد الرحمن أحمد، إدارة فوة، السابعة، منى أحمد حسين أبو الروس، إدارة فوة، الثامنة.

وأيضا فاء يوسف ابو المكارم شافع، إدارة فوة، التاسعة، رضا فتحي فهمي ابوالنجا، إدارة فوة العاشرة، محاسن عزنت أبو المكارم، إدارة بلطيم".

وعبر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تقديره لكفاح الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة.