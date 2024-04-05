"لِيدبروا آياته".. اتحاد شباب كفرالشيخ يطلق مسابقة لحفظ القرآن الكريم

أطلق اتحاد شباب كفرالشيخ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، مسابقة دينية في حفظ القرآن الكريم تحت شعار «لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ» الموسم الرابع، بمركز شباب كفرالشيخ برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وبإشراف الدكتور مصطفي الجندي، موجه أول بوعظ منطقة كفرالشيخ والفتوى.

تفاصيل المسابقة

وأوضح يسري أبوشعيشع المشرف العام على الاتحاد، أن المسابقة تشمل المستويات الآتية، المستوى الأول حفظ القرآن كاملًا لجميع الأعمار، المستوى الثاني حفظ نصف القرآن لجميع الأعمار، المستوى الثالث حفظ ربع القرآن حتى سن 20 سنة، المستوى الرابع حفظ جزء عم من سن 3 سنوات حتى 16 سنة، المستوى الخامس حفظ نصف جزء عم لجميع الأعمار من ذوي الاحتياجات الخاصة.

"شباب كفرالشيخ": الهدف من المسابقة تعميق وعي الشباب

ومن جانبه، فقد أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن الهدف من المسابقة هو حفظ وتجويد كتاب الله، وتعميق الوعي الديني، وإطلاق المهارات الإبداعية وتنشيط الجانب اللغوي من خلال حفظ وتجويد القرآن الكريم، طبقًا لاستراتيجية الوزارة في تطوير الأساليب والبرامج المقدمة والتي تسهم فى بناء فكر ووعى النشء والشباب.

وأكدت سلمى محمد، المنسق العام لمركز كفرالشيخ، أن المسابقة شملت جميع قرى المركز والمدينة، وذلك بهدف التوعية والانتشار لمواصلة مسيرة النجاح التي حققتها المسابقة في الأعوام السابقة.

هدفنا تشجيع وتعزيز حفظ وتلاوة كتاب الله الكريم

وأضافت هبة عبدالنبي المنسق العام لأمانة مدينة كفرالشيخ: هدفنا هو تشجيع وتعزيز حفظ وتلاوة كتاب الله الكريم وإبراز أهميته في حياة المسلمين، كما تهدف المسابقة إلى تشجيع الشباب والأطفال على حفظ وتلاوة القرآن الكريم بصورة صحيحة وجيدة.



جاء ذلك بحضور أسماء عبدالسميع فرج سكرتير رئيس الاتحاد، والمهندسة مها عبدالحميد هلال، وفاتن بلال، وحنان عامر، وأحمد سادات، أمين لجنة التنظيم بمركز كفرالشيخ، ولؤي عبدالمنعم، وأميرة أحمد، وسهير علام، ونرمين هيثم، أعضاء لجنة التنظيم بمركز كفرالشيخ.