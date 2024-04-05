الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحالف الوطنى يوزع ملابس العيد وهدايا على أيتام كفرالشيخ

توزيع الملابس على
توزيع الملابس على الأيتام

نظمت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في كفر الشيخ زيارة إلى "دار الحنان" لرعاية اليتيمات، بهدف تقديم الدعم والترفيه عن الفتيات، من خلال عروض فنية وتوزيع ملابس العيد وهدايا قيمة لإدخال السرور عليهن.

تأتي هذه الزيارة ضمن جهود التحالف الوطني لتخفيف الأعباء عن فئات المجتمع المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما قامت أمانة التحالف الوطني بزيارة للمؤسسة الإيوائية للبنين في مدينة كفرالشيخ، حيث قدمت الهدايا وملابس العيد للأيتام والشباب هناك، بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ بقيادة الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ.

حضر الزيارة أعضاء أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في كفرالشيخ، بالإضافة إلى مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من الشخصيات المحلية.

وأكد الدكتور أسامة الإتربي، المنسق العام للتحالف في كفر الشيخ، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن زيارة تنظيم التحالف للدار جاءت بالتزامن مع الاحتفال بيوم اليتيم، سعيًا لرسم البهجة على وجوه أطفال الدار، وقد وجه الشكر للدكتورة لمياء لطفي، رئيس مجلس إدارة الدار، وللعاملين بها، على المجهود الرائع الذي بذلوه تجاه أبنائهم. وشدد على أن علينا أن نكون يد العون لهم من خلال توفير مستقبل آمن ومشرق. كما أشار إلى أنه تمت إهداء الملابس للفتيات والهدايا لـ21 فتاة يتيمة تتراوح أعمارهن بين 6 سنوات و22 سنة.

وأوضح الدكتور أسامة الإتربي، المنسق العام للتحالف في كفر الشيخ، أن يوم اليتيم هو مناسبة هامة تذكرنا بواجبنا الأخلاقي والاجتماعي تجاه الأطفال الذين فقدوا الأبوين أو الوالدين أو يعانون من ظروف صعبة. وأكد أنه يوم يجعلنا نتفكر في الحاجة الملحة للرعاية والدعم لهؤلاء الأطفال، ونسعى جاهدين لتوفير بيئة آمنة ومحبة لهم. وقدم الشكر لإدارة المؤسسة الإيوائية للبنين وللعاملين فيها.

txt

وكيل “تعليم كفر الشيخ” يشهد افتتاح المعرض الختامي للأنشطة

جانب من توزيع الملابس علي الأيتام
جانب من توزيع الملابس علي الأيتام
جانب من توزيع الملابس علي الأيتام
جانب من توزيع الملابس علي الأيتام
جانب من توزيع الملابس علي الأيتام
جانب من توزيع الملابس علي الأيتام
جانب من توزيع الملابس علي الأيتام
جانب من توزيع الملابس علي الأيتام
جانب من توزيع الملابس علي الأيتام
جانب من توزيع الملابس علي الأيتام
يوم اليتيم تضامن كفرالشيخ التحالف الوطني محافظة كفرالشيخ ملابس العيد

مواد متعلقة

"لِيدبروا آياته".. اتحاد شباب كفرالشيخ يطلق مسابقة لحفظ القرآن الكريم

وكيل “تعليم كفر الشيخ” يشهد افتتاح المعرض الختامي للأنشطة

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقلين في كفر الشيخ

5 جنيهات تعريفة "التوك توك" بكفر الشيخ.. وحملات لضبط المخالفين

فريق "مطوبس" يفوز بالكأس الدورة الرمضانية للعاملين بمحليات كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يكرم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة

جامعة كفر الشيخ تعقد ندوة بعنوان "فضائل شهر رمضان" بكلية العلوم

5 جنيهات.. تعريفة ركوب موحدة لـ"التوك توك" بقرى بيلا فى كفر الشيخ

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

زلزال عنيف يضرب نيويورك.. وإيقاف جلسة مجلس الأمن بعد اهتزاز القاعة (فيديو)

عاجل.. توابع مجزرة إسرائيل بحق المطبخ العالمى.. إقالة ضابطين وتوبيخ قادة كبار رسميًا

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

صور

تخفيضات وإقبال على السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالى رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا

البيت الأبيض يدافع عن نقل 2000 قنبلة إلى إسرائيل