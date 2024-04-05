التحالف الوطنى يوزع ملابس العيد وهدايا على أيتام كفرالشيخ

نظمت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في كفر الشيخ زيارة إلى "دار الحنان" لرعاية اليتيمات، بهدف تقديم الدعم والترفيه عن الفتيات، من خلال عروض فنية وتوزيع ملابس العيد وهدايا قيمة لإدخال السرور عليهن.

تأتي هذه الزيارة ضمن جهود التحالف الوطني لتخفيف الأعباء عن فئات المجتمع المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما قامت أمانة التحالف الوطني بزيارة للمؤسسة الإيوائية للبنين في مدينة كفرالشيخ، حيث قدمت الهدايا وملابس العيد للأيتام والشباب هناك، بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ بقيادة الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ.

حضر الزيارة أعضاء أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في كفرالشيخ، بالإضافة إلى مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من الشخصيات المحلية.

وأكد الدكتور أسامة الإتربي، المنسق العام للتحالف في كفر الشيخ، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن زيارة تنظيم التحالف للدار جاءت بالتزامن مع الاحتفال بيوم اليتيم، سعيًا لرسم البهجة على وجوه أطفال الدار، وقد وجه الشكر للدكتورة لمياء لطفي، رئيس مجلس إدارة الدار، وللعاملين بها، على المجهود الرائع الذي بذلوه تجاه أبنائهم. وشدد على أن علينا أن نكون يد العون لهم من خلال توفير مستقبل آمن ومشرق. كما أشار إلى أنه تمت إهداء الملابس للفتيات والهدايا لـ21 فتاة يتيمة تتراوح أعمارهن بين 6 سنوات و22 سنة.

وأوضح الدكتور أسامة الإتربي، المنسق العام للتحالف في كفر الشيخ، أن يوم اليتيم هو مناسبة هامة تذكرنا بواجبنا الأخلاقي والاجتماعي تجاه الأطفال الذين فقدوا الأبوين أو الوالدين أو يعانون من ظروف صعبة. وأكد أنه يوم يجعلنا نتفكر في الحاجة الملحة للرعاية والدعم لهؤلاء الأطفال، ونسعى جاهدين لتوفير بيئة آمنة ومحبة لهم. وقدم الشكر لإدارة المؤسسة الإيوائية للبنين وللعاملين فيها.

جانب من توزيع الملابس علي الأيتام

جانب من توزيع الملابس علي الأيتام

جانب من توزيع الملابس علي الأيتام

جانب من توزيع الملابس علي الأيتام