الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

اجتماع موسع بكفر الشيخ لمتابعة تطبيق تعريفة نقل الركاب

الاجتماع
الاجتماع

عقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، إجتماعًا موسعًا لمتابعة تطبيق التعريفة المقررة لنقل الركاب بالمواقف وسيارات الأجرة، والنقل الجماعي، وتطبيق التعريفة الموحدة لأجرة التاكسى والتوكتوك على مستوى جميع المراكز والمدن والقرى بمحافظة كفرالشيخ، طبقًا للقانون، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، وقيادات الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

تكثيف حملات تطبيق تعريفة أجرة "التاكسى"

وشدد على تكثيف حملات تطبيق تعريفة أجرة "التاكسى" بواقع مبلغ 10 جنيهات داخل المدن، بالإضافة الي تعريفة أجرة "التوكتوك"،  بواقع مبلغ 5 جنيهات داخل القرى وعلى كافة الطرق بأنواعها، ومراجعة وضع استيكر علي سيارات التاكسى والتوكتوك موضحًا علية خط السير والتعريفة المقررة للأجرة الموحدة.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف لمتابعة الإلتزام بالأجرة المقررة وخطوط السير لسيارات الأجرة بالمواقف وسيارات التاكسى والتوكتوك، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا بتكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أى محاولة لإستغلال المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.

 إلزام سائقى سيارات الأجرة بوضع ملصق على زجاج السيارة بتعريفة الركوب

شدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة إلزام سائقى سيارات الأجرة بوضع ملصق على زجاج السيارة بتعريفة الركوب وخط السير ووضع قائمة بالتعريفة بمداخل ومخارج مواقف سيارات الأجرة بجميع المراكز والمدن، موجهًا رؤساء المراكز والمدن، والجهات الآخرى المعنية بمتابعة مواقف سيارات الأجرة على مدار 24 ساعة والتواصل مع المواطنين ميدانيًا وعدم السماح باستغلالهم من قبل السائقين.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف جنبًا إلى جنب مع مواطنيها ضد أى إستغلال من قبل السائقين، داعيًا المواطنين بالتمسك بحقهم بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات على الخط الساخن 114 أو  الإتصال بغرفة العمليات وإدارة الأزمات على الرقم 0473220792، مشددًا بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات تستهدف التلاعب فى قيمة تعريفة الركوب أو محاولة إستغلال المواطنين.

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