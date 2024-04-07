رفع درجة التأهب القصوى بمستشفيات كفر الشيخ خلال أيام عيد الفطر

‏أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من توفير جميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة والتواجد بكثافة بعد وأثناء صلاة العيد المبارك

‏كما أكد على إعلان جداول النوبتجيات لأيام العيد في جميع الوحدات الصحية والمستشفيات في مكان واضح وذلك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مدار الساعة خلال أيام العيد المبارك، مشددًا على عدم انصراف أي فرق فريق طبي إلا بعد استلام الفريق المناوب.

‏وشدد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على تواجد كافة أطقم الفرق الطبية الثابتة في جميع الوحدات الصحية ورفعت درجة التأهب القصوى كما شدد على تواجد مديرى المستشفيات ومديري الإدارات الصحية أول أيام العيد المبارك بعد صلاة العيد مباشرة في جميع مواقع العمل وفي جميع أيام العيد المبارك وذلك للتأكد والاطمئنان على سير العمل وتواجد كل المستلزمات الطبية وكل الأطقم الطبية والتمريض لضمان استيعاب المواطنين وتقديم الخدمات الطبية بأفضل أداء طوال أيام عيد الفطر المبارك.

‏كما كلَّف فرق المرور من الطب العلاجي والطب الوقائي على جميع الوحدات والمستشفيات للتأكد من سير وانتظام العمل، شدد أيضًا على ضرورة رفع الجاهزية القصوى من خلال توفير الأمصال الطبية والمستلزمات والادوية من إدارة الصيدلة.

‏وأكد وكيل وزارة الصحة، أن ذلك بالتعاون مع إدارة تنظيم الأسرة والتنسيق مع منسق القوافل الطبية تم تجهيز عيادات متنقلة طبية مجهزة للتواجد في 11 موقع في مراكز ومدن المحافظة بالقرب من تجمعات صلاة العيد المبارك، كما تم توفير عيادة طبية متنقلة من القوافل الطبية امام حديقة صنعاء بكفر الشيخ لتقديم الخدمة لجميع المواطنين في أي وقت طوال أيام العيد المبارك.

‏كما أكد وكيل وزارة الصحة، على توفير الفرق الطبية المتحركة في جميع أماكن التجمعات والمساجد خلال أيام العيد المبارك وتوفير الكشف الطبي وتلقي الحالات وتقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين في جميع أنحاء المحافظة.