استعدادا لعيد الفطر.. حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أنه تم إطلاق حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار، وذلك استعدادا لعيد الفطر المبارك

رفع 120 طن مخلفات قمامة بحي شمال وجنوب دسوق وعدد من القرى

وتابع محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، واستعدادات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات والجرارات من خلال القيام بأعمال جمع القمامة حيث تم رفع 130 طن قمامة.

وتابع "نور الدين"، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، في حملات النظافة برفع 120 طن مخلفات قمامة، بحى شمال وجنوب دسوق وعدد من القرى.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برفع 80 طن قمامة بقرى ومدينة قلين، مع استمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة حيث تم رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة والمخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بقيام جهاز النظافة بالمدينة والوحدات القروية بمتابعة أعمال النظافة والكنس ورفع كافة المخلفات والقمامة الذى بلغت 70 طن وازاله التراكمات بكافة شوارع المدينة وقري المركز.

كما تابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، برفع 65 طن مخلفات قمامة، من قرى ومدينة بلطيم، من خلال معدات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، والمعدات الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات، والجرارات، والحاويات من الشوارع والمناطق المختلفة بالمدينة الى المقلب الوسيط ومن ثم الى المقلب العمومى، بما يساهم، فى تحسين مستوى، النظافة وتحقيق رضا المواطنين، بالإضافة الى متابعة حركة نقل الركاب بالموقف الغربى.

وكذلك جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، برئاسة، هيثم عطية، فى حملات النظافة بشواطئ وكورنيش المدينة وكذلك تم رفع 45 طن، من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين وكذا ازالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

تجميل ميدان المسلة القديم في مدينة الحامول

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، في أعمال التجميل بميدان المسلة القديم وميدان كفر الشيخ ومدخل المدينة وزراعة أعمدة الإنارة العامة بالجزيرة الوسطي بمدخل المدينة وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية بالحامول، بالإضافة لمتابعة أعمال النظافة اليومية ورفع 80 طن قمامة بمدينة وقرى الحامول، وتسوية وتمهيد الشوارع بالمدينة، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف.

وتابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، في أعمال النظافة العامة ورفع 60 طن، تراكمات قمامة أول بأول بشوارع المدينة، الإضافة الى رفع الإشغالات والتعديات امام المحلات بكافة أنواعها، وكذلك رفع كفاءة منظومة النظافة بقري مركز ومدينة سيدي سالم وكذلك متابعة رفع كفاءة الإنارة.

وتضمنت الحملات جهود الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس، في حملات النظافة والإشغالات، حيث تم رفع 45 طن مخلفات قمامة، وتمهيد الشوارع الرئيسية، بالإضافة لأعمال زراعة الأشجار، وتسوية وتمهيد المناطق المنخفضة منعا لتجمع الأمطار.

وتابع " نور الدين" جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، في أعمال النظافة اليومية بالمدينة والقري، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة الذى بلغ 70 طن من القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها الي المقالب العمومية.

وجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس في حملات النظافة والإشغالات ورفع 65 طن قمامة بقرى ومدينة مطوبس، فضلًا عن حملات الإنارة العامة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم