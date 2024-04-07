دورات تدريبية في الدفاع المدني لأعضاء الجوالة والجوالات بمراكز شباب كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، انطلاق فعاليات الدورات التدريبية في مجال "الدفاع المدني" ضمن خطة الوزارة لدعم فرق الجوالة والجوالات بمراكز شباب دمرو، منشأة عباس، كفر تيدا، العباسية، المثلث، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بكفرالشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

"شباب كفر الشيخ": هدف الدورة ضمان فعالية المتطوعين والتجهيز المناسب

وقد أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هدف الدورة التدريبية هي ضمان فعالية وجاهزية المتطوعين من أعضاء فرق الجوالة والجوالات وحصولهم على الإعداد والتجهيز والتنظيم المناسب حتى يكونوا مساندين فاعلين للدفاع المدني والحماية المدنية في الظروف الحالات الطارئة، وفي حدوث الأزمات والكوارث، لذا فقد وجب تدريبهم على أعمال الدفاع المدني على يد المتخصصين في المجال.

تفاصيل الدورة التدريبية

وقد تناولت الدورة التدريبية المهام الواجب تدريب الشباب عليها "أعضاء فرق الجوالة والجوالات" في مجال الدفاع المدني وذلك استعدادا لمواجهة الأزمات والكوارث، وهي إخماد الحرائق البسيطة، وحصر الحرائق الكبيرة ومكافحتها، حتى حضور الدفاع المدني، وسبل كيفية التعامل واستخدام وسائل الإطفاء مثل طفايات الحريق وبطاطين الحريق وخراطيم المياه.

التعريف بسبل كيفية إرشاد سيارات الإطفاء في موقع الحريق

كما تناولت الندوة أيضا التعريف بسبل كيفية إرشاد سيارات الإطفاء في موقع الحريق والمساعدة في عمليات الإطفاء، إجراء الإسعافات الأولية للمصابين، إنقاذ وإخلاء المصابين وإزالة الأنقاض، والمشاركة في عمليات الإخلاء والإيواء والإغاثة، المشاركة في إعداد وتجهيز معسكرات الإيواء العاجل للمتضررين.



وقد جاء تنفيذ الدورات التدريبية بشباب كفر الشيخ، وتحت اشراف مصطفى غريب وكيل المديريه للشباب،والعقيد أحمد نعيم مدير الاداره العامه للحمايه المدنيه بكفر الشيخ،وصبحي عبد العزيز، مدير إدارة الشباب، ومتابعه تنفيذية عبد الفتاح الوكيل، المنسق الكشفي بالمديرية.