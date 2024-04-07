أبرز استعدادات محافظة كفر الشيخ لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الاستعدادات النهائية لعيد الفطر المبارك، اليوم الأحد، إذ أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن ورؤساء القطاعات والأجهزة المختلفة على مستوى المحافظة، باستمرار رفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور والعمل على نظافتها لاستقبال الرواد خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن ومراكز المحافظة.

أبرز الاستعدادات في كافة القطاعات

ووجه محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بضرورة استمرار التنسيق مع الأوقاف والأمن بشأن أماكن ساحات صلاة العيد التي تم تحديدها والإعلان عنها مع التأكد من الإنتهاء من صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، فضلًا عن رفع مستوى النظافة العامة وتكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وكل أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، بتوفير الخدمات العامة للمواطنين وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغير ذلك، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع إلغاء الإجازات للعاملين فيها لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف لاستقبال أي حالات مرضية والحالات الحرجة، خلال إجازة العيد وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف، فضلًا عن ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الرقابية وعمل الحملات الانضمامية ما بين الصحة والطب البيطري ومباحث التموين لتكثيف الحملات المرورية على الأسواق ومنافذ السلع الاستهلاكية؛ للتأكد من صلاحية كافة السلع الغذائية وزيادة المعروض منها وخاصة سلعة السكر طبقًا لاحتياجات المواطنين، خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ للحفاظ على الأسعار حول معدلاتها الطبيعية من خلال المنافذ المنتشرة بالمحافظة، حرصًا على سلامة المستهلك وضمانًا لجودة ما يتم عرضه بالأسواق، ومحاربة الغلاء من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وطرح كميات إضافية بالأسواق والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ السلع الغذائية والمعارض الثابتة والمتحركة من مستلزمات العيد؛ مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للمواطنين، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال عطلة العيد، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وجّه محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والمدن ومراكز المحافظة على مدار 24 ساعة، وسرعة استكمال عمليات الرصف والإنارة والاهتمام بالحدائق والمتنزهات العامة بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية وضبط السيارات المخالفة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع ومدن المحافظة، ومتابعة حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدى لتلك التعديات، وتنفيذ الإزالة الفورية في مهدها، خلال فترة إجازة العيد بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية وجهات الولاية، فضلًا عن تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن لمواجهة أية مشاكل طارئة على أن يتم الإعلان عن أرقام تليفونات تلك الغرف في أماكن واضحة بالوحدات المحلية، وتكثيف الدور الرقابي بالمرور على الأسواق خاصة فيما يتعلق بمطابقة السلع للمواصفات والصلاحية والنظافة العامة وتوفر السلع الاساسية، والاستعانة بشرطة المرافق في تنظيم حركة البيع والشراء وحركة المرور والباعة الجائلين وعرض السلع وإخلاء الأرصفة بما يحقق سيولة المرور، والعمل على تشغيل وتفعيل دور نقاط الرقابة بالأسواق والتي تضم مفتش تموين وطبيب بيطري ومفتش صحة وإداري من الوحدة المحلية للحل الفوري لشكاوى المواطنين، وردع التجار المتلاعبين بالأسعار والعمل على نظافة الحدائق العامة واعدادها لاستقبال الأطفال أثناء العيد وإزالة المخلفات أول بأول وتشديد الرقابة، عمل حملة لمكافحة الحشرات وناقلات الأمراض والبعوض بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، ومتابعة تجهيزات أماكن الساحات المخصصة لصلاة العيد والبالغة 335 ساحة بالتنسيق مع الأمن.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن وجميع مديريات الخدمات للتواصل مع المواطنين، وبحث شكواهم فورا والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، والعمل على حلها فورًا مع ضرورة عمل نوبتجية لسيارة الونش التابعة للديوان العام لاستدعائها في حالات الحوادث والحالات الطارئة، مضيفًا أنه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473220792، لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.

كما كلف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتواجد نوبتجية بالمركز الرئيسي بالشركة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، وتواجد نوبتجية كيميائي وفني بالمركز الرئيسي وأخرى لكل محطة على مدار الـ 24 ساعة، وتواجد مشرف فني وطاقم صيانة لكل محطة وسيارة طوارئ ومهمات ومعدات، وأهمية متابعة عينات المياه وتشديد الرقابة على محطات التنقية والمعالجة ومياه الشرب وعمل ورديات الصيانة والأعطال على مدار 24 ساعة، وانشاء غرفة عمليات بالمواقع الرئيسية لمحطات المياه لتلقي شكاوي المواطنين ومواجهة أي مشاكل طارئة، والعمل على الحل الفوري لها وسرعة التعامل معها، والتأكد من توافر مياه الشرب النظيفة للمواطنين وخاصة للمخابز والمرافق العامة ودورات المياه العمومية.

وعلى أن تقوم مديرية الشئون الصحية ومرفق الإسعاف، بتشديد الرقابة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة، وأماكن عرضها وسحب عينات للتحليل، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري، وتكثيف الحملات المرورية علي المستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة أي حالات قد تطرأ، والتعامل معها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطري والتموين، وذلك لتكثيف الحملات المرورية على أماكن بيع المواد الغذائية والباعة الجائلين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالف منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالمستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ تحسبًا لحالات تسمم غذائي، مؤكدًا على عمل نوبتجيات طوال 24 ساعة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية وجميع وحدات الرعاية الصحية الاساسية بالإدارات الصحية، مكلفًا برفع درجة الاستعداد بها لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ورفع درجة الاستعداد بمرفق الاسعاف بكفرالشيخ وفروعه بالمراكز، فضلًا عن تنظيم نوبتجية بإدارة الصيدلة لتوفير المستلزمات وادوية الطوارئ، بالإضافة الى تنظيم نوبتجية ببنك الدم الرئيسي لتوفير فصائل الدم للحالات الطارئة، وتنظيم نوبتجية بالمعمل المشترك بكفرالشيخ، ودسوق لاستقبال العينات المختلفة وحفظها.

ووجّه محافظ كفر الشيخ أيضًا، لرئيس الشركة القابضة للكهرباء بإنشاء غرفة عمليات بالمواقع الرئيسية لمحطات الكهرباء لمواجهة أي مشاكل طارئة والعمل على الحل الفوري لمشاكل المواطنين والعمل بنظام الورديات لجميع العاملين بالهندسات على مدار الـ 24 ساعة مع وجود وردية من الإدارة العليا بقطاعات الشركة، وتجهيز المخازن بإدارات الشركة بكافة المهمات المطلوبة وتجهيز كافة الهندسات بالسيارات ووسائل الاتصال اللاسلكية، وتجهيز وحدات الطوارئ (الديزل) ومحولات متنقلة على مقطورات بالمناطق المهمة وخاصة المرافق والمستشفيات.

مكلفًا مديرية التموين وقسم مباحث التموين بتكثيف الدور الرقابي للأجهزة الرقابية المختلفة لمراقبة أعمال المخابز، والأسعار بالأسواق، وضبط السلع منتهية الصلاحية او غير معلومة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، وكذا اللحوم والدواجن والأسماك المملحة، وتشديد الرقابة عليها، وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى أي شكاوى أو مقترحات من المواطنين والعمل على حلها فورًا، والاهتمام بتوفير غاز البوتاجاز ومراقبة توزيعه وعمل النوبتجيات اللازمة لمواجهة أي تقصير او نقص وحل أي مشاكل أولا بأول، والمرور على الأسواق العامة والمجمعات الاستهلاكية والأنشطة المختلفة للتأكد من وفرة السلع الأساسية المطابقة للمواصفات وانضباط الأسعار بالأسواق، وتحديد مواعيد تشغيل المخابز خلال أيام العيد.

كما وجه محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، بحظر استخدام أية ساحات لصلاة العيد غير مرخص لها، والتنسيق مع مديرية الأوقاف لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تخصيص وتجهيز 335 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في الخلاء، مع تحديد اثنين من الخطباء لكل ساحة أحدهما أصلي والآخر احتياطي، ونبه على ضرورة تواجد أئمة الساحات الأصليين والاحتياطيين، قبل صلاة العيد بساعة على الأقل وإشرافهم على الساحات.

في سياق متصل، أكد وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أنه تم الانتهاء من تجهيز 335 ساحة مخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة، وأن جميع الساحات تخضع لإشراف المديرية، وبها خطباء تابعون للأزهر، مع إخطار الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المصلين ومنع اعتلاء غير الأزهريين للمنابر.

من جانبه قال وكيل وزارة الصحة، إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والتنسيق مع هيئة الإسعاف تزامنا مع إجازة عيد الفطر المبارك، مضيفًا أنه تم التنسيق مع كافة إدارات الشئون الصحية على مستوى المحافظة وتم رفع درجة استعداد فريق الانتشار السريع لدعم أي من مستشفيات المحافظة.

موضحًا أنه تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات والتجهيزات بجميع المستشفيات، حيث تم التنبيه على جميع المستشفيات بمراجعة التجهيزات الطبية والأدوية الإضافية، واستكمال الناقص منها مع وضع كمية احتياطية بالمخازن، للرعاية الحرجة والعاجلة لسهولة الوصول إليها عند الحاجة، فيما تم تأمين توافر أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة، والاستعداد بتوفير سيارات التبرع بالدم مع الأطقم العاملة عليها بالاستعانة بها عند الحاجة، وتكثيف الحملات التفتيشية المركزية التي تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات الأخرى.