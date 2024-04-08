توقف حركة الملاحة والصيد في كفر الشيخ بسبب سوء الطقس

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، من اليوم الإثنين، ولحين تحسن الأحوال الجوية، طبقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ ونشاط للرياح والتي تؤدي إلى إضطراب حركة الملاحة البحرية.

التعامل الفوري مع التغيرات المناخية

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع معدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع متابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، على مدار الساعة.

فيما أهابت محافظة كفرالشيخ، المواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وبخاصة الطرق القريبة من الكثبان الرملية، وتوخى الحيطة والحذر وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة وإتباع كافة وسائل الأمان، وبخاصة فى المنحنيات حرصًا على سلامتهم.

يذكر أن الأرصاد قد حذرت من سقوط أمطار غزيرة وتكون رعدية أحيانًا، موضحة أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة تضم 17 محافظة وهى «مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية» وتكون رعدية إلى غزيرة أحيانا تصل متوسطة إلى محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، بني سويف، الفيوم، المنيا».

وأشارت إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الموج من (1.5 متر إلى 2.25 متر)، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر، فبينت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته ستكون معتدلة، وارتفاع الموج من (1.5 متر إلى مترين) والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.