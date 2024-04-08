الإثنين 08 أبريل 2024
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محافظات

غيوم ورياح قوية.. تساقط أمطار متوسطة في كفر الشيخ (فيديو)

تساقط أمطار
تساقط أمطار

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية إذ غابت أشعة الشمس وسيطر الغيوم على السماء وتساقطت الأمطار بشكل متوسط على مختلف أنحاء المحافظة وسط رياح سرعتها قوية وموجة من البرد القارس.

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، وأعلن رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب ورفع المياه من أسطحها.

 

  • مواجهة سقوط الأمطار أولا بأول

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشدًا المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة، حرصا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

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رفع درجة التأهب القصوى بمستشفيات كفر الشيخ خلال أيام عيد الفطر


وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا بمواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع معدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع متابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، على مدار الساعة.

فيما أهابت محافظة كفرالشيخ، المواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وبخاصة الطرق القريبة من الكثبان الرملية، وتوخى الحيطة والحذر وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة وإتباع كافة وسائل الأمان، وبخاصة فى المنحنيات حرصًا على سلامتهم.

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