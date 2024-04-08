الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تنفيذ 155 برنامجا تدريبيا بـ2480 متدربا خلال عام

مركز استدامة
مركز استدامة

تفقد اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، مركز استدامة للتدريب والتطوير، بديوان عام المحافظة، مؤكدًا على دعمه الكامل للمركز لجعله مركزًا متميزًا للتدريب والتطوير على مستوى المحافظة وإقليم الدلتا، لتقديم برامج تدريبية متنوعة تلبى احتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب والعاملين بالجهاز الإدارى بالمحافظة وكافة فئات المجتمع وتطوير قدراتهم لخدمة المجتمع، لافتا أنه قد تم الإنتهاء من تنفيذ 155 برنامجا تدريبيا بـ2480 متدربا خلال عام. 

وقال محافظ كفرالشيخ، إن المركز يسعى إلى التدريب والتطوير والريادة فى تطوير العنصر البشرى والرقمنة فى نطاق المحافظة وإقليم الدلتا، بطريقة تواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة وإبتكار نظم وأساليب أكثر كفاءة وفعالية، ويقدم تدريب تفاعلى عالى الجودة قائم علي الجدارات لتحسين أداء وإنتاجية رأس المال البشرى بالمحافظة، لتحقيق الاستدامة ومنها "التميز - الإبداع - التكامل - العمل المؤسسى - القيادة - الشفافية".

 

  • تدريب كافة فئات المجتمع

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المركز يهدف إلى تدريب وتأهيل كافة فئات المجتمع من القطاعات المختلفة والأفراد، وذلك استجابة لمتطلبات سوق العمل الآخذة فى النمو والتطور، وتقديم خدمات التدريب والتثقيف والحلول الاستشارية عالية الجودة وفق معايير عالمية وإقليمية ومحلية وبطرق ابتكارية ومتطورة، والقيام بدور مجتمعى مستدام فى دعم المستفيدين من الفئات المجتمعية المختلفة ببرامج تدريبية نوعية تراعى البعد الاجتماعى، والمشاركة فى تنفيذ برامج التدريب التحويلى لتنمية مهارات شباب الخريجين على برامج التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات وبرامج التأهيل لسوق العمل، وذلك بأسعار مخفضة تراعى البعد الإجتماعى ولا تهدف للربح. 

txt

محافظ كفر الشيخ: تقديم خدمات لـ915 مواطنًا بالقافلة الطبية المجانية بقرية بطيطة

ومن جانبه، قال نائب محافظ كفرالشيخ، أن المركز يقدم العديد من الخدمات التدريبية مثل، برامج التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات Digital Transformation & IT، وبرامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الألى ICDL الدولية، وبرامج اللغة الإنجليزية English courses، وبرامج المحاسبة الإلكترونية E- accounting، وبرامج تصميم الجرافيك والفوتوشوب Graphics & Photoshop، وبرامج نظم المعلومات الجغرافية والتغيرات المكانية ARC GIS، وبرامج التحليل الإحصائى وتحليل الأعمال SPSS – Business Analysis، وبرامج البرمجة - الشبكات – تصميم المواقع Programming – Networking – Web Designing، وبرامج صيانة الحاسب الآلى Maintenance.

وأكد أن إستدامة؛ مركز إختبارات دولية معتمد من ICDL Arabia، حاصل على شهادة الجودة ISO 9001، وشهادات حكومية معتمدة، فضلًا عن خبرات متراكمة فى مجال التدريب والتطوير لما يزيد عن 20 عامًا، بالإضافة إلى محاضرين متخصصين باعتمادات محلية ودولية، ومعامل وقاعات تدريبية مجهزة بأحدث التقنيات، ونظام متابعة التعلم وقياس الأثر المستمر، وبرامج تدريبية مصممة لمختلف الفئات العمرية (أطفال - شباب)، ومواعيد مرنة للدراسة وبرامج الدراسة الخاصة Private training.

مركز استدامة عالم الرقمنة عالم التكنولوجيا موظفي كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

محافظ كفر الشيخ: تقديم خدمات لـ915 مواطنًا بالقافلة الطبية المجانية بقرية بطيطة

توقف حركة الملاحة والصيد في كفر الشيخ بسبب سوء الطقس

غيوم ورياح قوية.. تساقط أمطار متوسطة فى كفرالشيخ (فيديو)

اجتماع موسع بكفر الشيخ لمتابعة تطبيق تعريفة نقل الركاب

كفر الشيخ تستعد لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

أبرز استعدادات محافظة كفر الشيخ لاستقبال عيد الفطر المبارك

رفع درجة التأهب القصوى بمستشفيات كفر الشيخ خلال أيام عيد الفطر

استعدادا لعيد الفطر.. حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات في كفر الشيخ

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. تعذر رؤية هلال شوال فى السعودية والأربعاء أول أيام عيد الفطر 2024

أول رد من اتحاد الكرة على الاعتداء على الحكم محمد معروف

حريق هائل بمقر نادي صيادلة الإسكندرية يتسبب في تعطل حركة المرور

متى موعد العيد الصغير؟ وميعاد صلاة عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح