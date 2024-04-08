الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ: الإدارة العامة لأملاك الدولة قدمت الخدمات لـ26 ألف منتفع

إدارة أملاك الدولة
إدارة أملاك الدولة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، سير العمل بأقسام الإدارة العامة لأملاك الدولة، والتي تم تطويرها بالتعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوقوف على إحتياجات الإدارة من المعدات والأجهزة، والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وفعالية، بحضور العقيد محمود صلاح الدين، نائب المستشار العسكري، والدكتور حاتم محمد عبدالله، مدير عام أملاك الدولة، وعدد من القيادات التنفيذية.

- تفاصيل تقديم الخدمات لـ 26 ألف منتفع 

وتضم منطقة أملاك كفر الشيخ، الملكية والسجلات والتحصيل، والمنظومة الإلكترونية، والمكتب الفني، والحسابات، والشئون القانونية، لخدمة 26 ألف منتفع على مستوى المحافظة من خلال 3 مناطق للأملاك، "منطقة كفر الشخ، وبيلا وأبو غنيمة"، وتشمل أملاك الدولة 21 ألف فدان مزارع سمكية، و3600 ألف فدان أرض زراعية، و10.5 ألف متر مباني.

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حيث تفقد محافظ كفرالشيخ، المكتب الفنى، وقسم الحسابات، وقسم السجلات، وقسم المزارع السمكية، وقسم المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول الدولة، وقسم التحصيل وقسم الملكية، وإستمع إلى شرح من مدير عام إدارة أملاك الدولة والعاملين، عن أهم إنجازات العمل خلال الفترة الماضية، والخطة المستقبلية لتطوير العمل بالإدارة، والصعوبات والتحديات التي تواجه الإدارة، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الإدارة، والحفاظ على أملاك الدولة واستثمارها الإستثمار الأمثل، ومكافحة الفساد وضبط المخالفات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه جاري ميكنة جميع خدمات الإدارة وربطها بالمركز التكنولوجية، والمواقع الحكومية المعنية، موجها بإعادة توزيع العاملين بالإدارة ووضع آليات لتنظيم العمل بها، لصالح خدمة المواطنين، وضرورة عمل المنظومة الالكترونية ودخولها الخدمة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على التعامل مع المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، موجها بسرعة إنجاز خدمات المواطنين وفحص الشكاوى والرد عليها.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل على خدمة المواطنين من خلال التحول الرقمي، والمنظومة الإلكترونية، من خلال 15 مركز تكنولوجي منتشرة بمدن ومراكز المحافظة، لتيسير تلقي المواطنين للخدمات المتعددة  من خلال تلك المراكز.

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