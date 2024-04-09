وكيل صحة كفر الشيخ يتابع تطبيق خطة التأمين الطبي لعيد الفطر

ترأس الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اجتماع غرفة الأزمات والطوارئ لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك بمشاركة الدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، والدكتور أحمد عبد العليم، مساعد وكيل الوزارة، ومديري الإدارات الفنية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات، ومسؤولي غرف الأزمات، عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس" التي تستخدم يوميا في الاجتماع الصباحي منذ تولي المنصب.

وأكد وكيل الوزارة على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظة كفر الشيخ وخاصة مستشفيات المدن الساحلية، بلطيم والبرلس، التي من المتوقع أن يتوافد عليها أعداد كبيرة من المواطنين في احتفالات عيد الفطر المبارك، ومستشفى كفر الشيخ العام نظرا لتوسط موقعها داخل المحافظة وباقي مستشفيات المحافظة.

كما أكد من قبل مديري المستشفيات من توفر النوبتجيات وكمية كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، وذلك من خلال عرض مفصل من كل مدير مستشفى ومدير إدارة، حيث تم التحدث عن اكتمال إعداد جداول الأطباء النوبتجيين وضرورة الاستجابة السريعة لأي اتصال، وصرف النواقص من المستلزمات والأدوية واستكمال كافة التجهيزات بالتعاون مع إدارة الصيدلة وإدارة المستلزمات.

ووجه بتكثيف المرور الدوري على المنشآت الطبية خلال أيام احتفالات عيد الفطر ومتابعة توافر كافة الخدمات الطبية، بالإضافة إلى متابعة تواجد الأطباء وسير العمل من الآن. كما بدأت فرق المرور من المديرية من الطب العلاجي والطب الوقائي بالمرور على جميع المستشفيات وإدارات المحافظة، وتم توجيه إدارة المتوطنة بتشغيل عربات الرزاز والضباب في ساحات العيد والمتنزهات.

كما وجه إدارة الرعاية الأساسية بتنشيط فرق الانتشار السريع وضرورة سرعة الاستجابة لأي مستجدات، بالإضافة إلى متابعة تمركز سيارات العيادات المتنقلة في أماكن تجمعات المواطنين، بالمتنزهات، والحدائق العامة، وبالقرب من المساجد، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين مجانًا في أماكن التجمعات. وشدد على سرعة الإبلاغ عن أي مستجدات لغرفة الطوارئ ورفع تقارير دورية للاطلاع.

أكد وكيل الوزارة عقد اجتماع غدًا في تمام الساعة السابعة صباحًا في أول أيام عيد الفطر المبارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث سيجتمع قادة المديرية من مدراء المستشفيات وإدارات الصحة في أماكن عملهم لتعزيز انضباط سير العمل.

وأضاف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، أن الخطة التي تم مناقشتها اليوم تضمنت توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، وتجهيز مستشفيات الإحالة لتقديم خدمات طبية عالية الجودة لحالات الحوادث والحالات الطارئة والحالات المرضية التي تحتاج للعلاج داخل المستشفيات.