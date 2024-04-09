محافظ كفر الشيخ يكلف بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن، ومديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والأجهزة المختصة، بتكثيف الدور الرقابي للأجهزة الرقابية المختلفة لمراقبة أعمال المخابز، والأسعار بالأسواق، وضبط السلع منتهية الصلاحية أو غير معلومة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، وكذا اللحوم والدواجن والأسماك المملحة، وتشديد الرقابة عليها، وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى أي شكاوى أو مقترحات من المواطنين والعمل على حلها فورًا.

ضرورة الاهتمام بتوفير غاز البوتاجاز ومراقبة توزيعه

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة الاهتمام بتوفير غاز البوتجاز ومراقبة توزيعه وعمل النوباتجيات اللازمة لمواجهة أي تقصير أو نقص وحل أي مشاكل أولا بأول، والمرور على الأسواق العامة والمجمعات الاستهلاكية والأنشطة المختلفة للتأكد من وفرة السلع الأساسية المطابقة للمواصفات وانضباط الأسعار بالأسواق، وتحديد مواعيد تشغيل المخابز خلال أيام عيد الفطر المبارك.

تحرير 6 محاضر تموينية لأصحاب المحال التجارية والمخابز المخالفة بالحامول

وفي وقت سابق، فقد أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى، برئاسة عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت، محضرين عدم وجود شهادة صحية، ومحضر نظافة، ومحضر عدم إعلان، ومحضري ذبح خارج المجازر الحكومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفرالشيخ كل الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وشدد محافظ كفرالشيخ على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصة السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114، حيث تأتى هذه الحملات فى إطار حرص محافظة كفرالشيخ على ضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار العادلة والجودة المطلوبة.