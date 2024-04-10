التحالف الوطني يوزع الورود والشوكولاتة على أهالي كفر الشيخ احتفالا بعيد الفطر

قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع الحلوى والشوكولاتة والبالونات والورود على المواطنين والأطفال بمحافظة كفر الشيخ، وذلك احتفالا بأول أيام عيد الفطر المبارك ومشاركة لهم في فرحة العيد.

توافد المواطنين على الحدائق والمنتزهات العامة

فيما توافد الآلاف من أهالى كفر الشيخ على الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، خاصة حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ وحديقة الحيوانات وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق وحديقة العائلات بمدينة فوه وحدائق مطوبس وقناطر أدفينا، وحدائق الحامول، وعدد من المتنزهات، لقضاء اليوم الاول من أيام عيد الفطر المبارك.

وفتحت حديقة الحيوانات أبوابها لاستقبال الراغبين فى التنزه، ولجأت الأسر التى لم تستطع دفع رسوم دخول الحدائق، للحدائق المجانية التى أعدتها المحافظة من بداية الديوان حتى حديقة صنعاء، ومنهم من اتجه للمناطق الخضراء بميدان الملك عبد الله بمدخل المدينة من ناحية مدخل 30 يونيو، لممارسة العديد من الألعاب وقضاء وقت ممتع.

توافد آلاف الأسر علي حديقة صنعاء

كما تواجد الآلاف من الأسر بحديقة صنعاء وحديقة الحيوان بكفر الشيخ، كما تسابق الأطفال على عدد من الشباب لرسم علم مصر على وجوههم، وبعض الرسومات المحببة لهم.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وغرف العمليات الفرعية بكافة مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالى بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف.

رفع درجة الاستعدادات بمستشفيات محافظة كفر الشيخ

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه قد تم اعلان رفع درجة الاستعداد القصوى للاحتفال بعيد الفطر المبارك، أنه قد تم التنسيق بين الجهات المعنية وخاصة مرفق الإسعاف لانتشار 100 سيارة أمام المتنزهات والحدائق وبمصيف بلطيم على الطريق الدولى الساحلى وروافده بالإضافة لإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات.

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