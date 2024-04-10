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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

احتفالا بأول أيام عيد الفطر.. الألاف يتوافدون على الحدائق والمنتزهات فى كفر الشيخ

حدائق كفر الشيخ
حدائق كفر الشيخ

توافد الآلاف من أهالى كفر الشيخ على الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، اليوم الأربعاء، خاصة حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ وحديقة الحيوانات وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق وحديقة العائلات بمدينة فوه وحدائق مطوبس وقناطر أدفينا، وحدائق الحامول، وعدد من المتنزهات، لقضاء اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك.

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وفتحت حديقة الحيوانات أبوابها لاستقبال الراغبين فى التنزه، ولجأت الأسر التى لم تستطع دفع رسوم دخول الحدائق، للحدائق المجانية التى أعدتها المحافظة من بداية الديوان حتى حديقة صنعاء، ومنهم من اتجه للمناطق الخضراء بميدان الملك عبد الله بمدخل المدينة من ناحية مدخل 30 يونيو، لممارسة العديد من الألعاب وقضاء وقت ممتع.

تواجد الآلاف بحديقة صنعاء

كما تواجد الآلاف من الأسر بحديقة صنعاء وحديقة الحيوان بكفر الشيخ، كما تسابق الأطفال على عدد من الشباب لرسم علم مصر على وجوههم، وبعض الرسومات المحببة لهم.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وغرف العمليات الفرعية بكافة مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالى بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف.

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