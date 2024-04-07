قبل عيد الفطر 2024.. طريقه عمل البسكوت في المنزل
بسبب ارتفاع بسكويت العيد في المحلات، يمكنك تعلم طريقه عمل البسكوت في المنزل، وذلك سيوفر بشكل كبير في الميزانية ولإعداد البسكويت بالكيلو باكثر من طريقة مختلفة متابعة الخطوات التالية:
طريقة عمل البسكويت في المنزل بالكيلو
مقادير بسكويت العيد بالكيلو:
دقيق: 1 كيلو جرام
زبدة أو سمن: نصف كيلو جرام
سكر أبيض مطحون: 2 كوب ونصف
بيض: 4 بيضات كبيرة
نشا: 4 معالق
لبن طبيعي: نصف كوب
نشادر: 2 ملعقة صغيرة
بيكنج بودر: 2 ملعقة
فانيليا: 2 ملعقة صغيرة
خطوات وطريقة عمل البسكويت بالمقادير للكيلو الواحد:
1 - في طبق كبير، اخلط الدقيق، النشا، النشادر، والبيكينج باودر.
2 - في طبق آخر، نخلط الزبدة أو السمن مع السكر حتى يصبح الخليط كريمي.
3 - نضيف البيض واللبن إلى خليط الزبدة والسكر، واخلط جيدًا.
4 - نضيف خليط الدقيق إلى خليط الزبدة تدريجيًا، ونعجن حتى تصبح العجينة متماسكة وطرية.
5 - نضع العجينة في ماكينة البسكويت، نقوم بتشكيلها حسب الرغبة.
6 - نسخن الفرن على 180 درجة مئوية، ندهل صينية البسكويت لمدة 10-15 دقيقة، أو حتى يصبح لونه ذهبيًا.
7 - نترك البسكويت ليبرد، ثم نقدمه مع كوب من الشاي أو القهوة.
الطريقة الثانية لمقادير البسكويت بالكيلو
1 - يتم تجهيز الدقيق الأبيض، ثم يتم وضع الدقيق في طبق متوسط ويتم بعدها اضافة والبيكنج بودر ويتم الخلط جيدًا ويترك العجينة جانبًا.
2 - نجهيز طبق آخر كل من السمن، والسكر، واللبن، ويتم الخلط بالمضرب اليدوي لمدة دقيقتين إلى الحصول على القوام الكريمي.
3 - نقوم بإضافة الشوكولاتة على خليط الدقيق، ثم يتم إضافة السكر ويتم العجن جيدًا باليد لمدة 5 دقائق تقريبًا حتى الحصول على العجينة الطرية.