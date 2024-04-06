يرغب عشاق الدراما الرمضانية في معرفة ملخص الحلقة 26 من مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج والتي تصدرت التريند مؤخرا خلال الأيام الخيرة حيث تتصاعد أحداث المسلسل بشكل دائم مما يجعل الجمهور في تشوق لمعرفة الأحداث الجديدة.

ملخص الحلقة 26 من مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج

بدأ ملخص الحلقة 26 من مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج بظهور صدفة في بث مباشر على السوشيال ميديا، تناشد فيه المسئولين في التربية والتعليم، كي يستطيع الطالب نور، السفر للبطولة خارج مصر، وبعد البث المباشر تصدرت صدفة التريند علي كل المواقع، وتفضح صدفة، طالبتها راندا، عبر البث المباشر، بكشف حملها دون قصد، لتصبح سيرتها على الألسنة.

ليطلب مسئول في وزارة التعليم رؤية صدفة “ريهام حجاج”، ويتصل بمدير المدرسة، وتصبح المدرسة كلها تحترم صدفة وتحبها، ويتشاجر صاصا ابن شقيقة صدفة مع زوجته نوجا، ويخبرها أنه سوف يطلقها وانه نروجها فقط من أجل أموالها.

مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة السابع والعشرون

ويعرض مسلسل الفنانة ريهام حجاج صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.



قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.



أبطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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