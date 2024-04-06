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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

موعد إعادة مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج الحلقة 26

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

يترقب عشاق الدراما الرمضانية موعد إعادة مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج الحلقة 26 والتي تشهد نسب عالية من المشاهدة خلال موسم الرمضاني الحالي حيث تتصاعد أحداث المسلسل بشكل دائم مما يجعل الجمهور في تشوق لمعرفة الأحداث الجديدة.

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مسلسل صدفة الحلقة 26.. هل ستنجح ريهام حجاج في مساعدة ابن شقيقتها؟

موعد إعادة مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 26

يأتي موعد إعادة مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 26 في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي فيما يكون موعد إعادة مسلسل صدفة على شاشة القناة الأولى الساعة 3:00 صباحًا. 


مسلسل صدفة تفاصيل أحداث الحلقة 26

خطرت ببال صدفة- ريهام حجاج، فكرة بأن تقوم بعمل لايف على السوشيال ميديا، لتحكي فيه مشكلة طالب الثانوية العامة الذي يريد الالتحاق ببطولة العالم في نفس موعد الامتحانات، وكان مدير المدرسة قد رفض الأمر رفضا قاطعا، فهل ستنجح خطة صدفة؟.

فؤاد (خالد الصاوي) يخطف على (سليم الترك) بعد أن رد على هاتف ابنته فرح (نور إيهاب) وكذب عليه بأن هاتف فرح مسروق وأنه سيقابله ليعطيه الهاتف، وتحاول هالة (سلوى خطاب) أن تستجوبه بعد أن شكت بأن صدفة (ريهام حجاج) هى السبب فى أزمة فرح.


مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 27

يعرض ريهام حجاج صدفة على فضائية الحياة في الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

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مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة السابع والعشرون

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

  • قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
  • قناة CBC الساعة 10:30 مساء.
  • قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
  • القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.


قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.


أبطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

 

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