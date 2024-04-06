مسلسل الحشاشين ابنة الصباح "خديجة" تنقلب ضد أمها دنيا زاد

خلال أحداث مسلسل الحشاشين، وما أن تعود زوجة حسن الصباح دنيا زاد إلى بيتها في أصفهان، بعدما غادرت قصر السلطان باركيا روق، حتى تتعرض لهجمة من نساء حيها.

أنا دنيا زاد الكافرة بحسن الصباح

وبعد أن أعطى السلطان باركياروق ــ وخلال أحداث مسلسل الحشاشين ــ زوجة حسن الصباح دنيا زاد الأذن لمغادرة قصره، عائدة إلى بيتها، حتى تقابلها نساء الحي الذي تسكنه في أصفهان بالهجوم عليها بالسب واتهامها بأنها عائدة بخطة جديدة من خطط حسن الصباح لحرق أصفهان؛ إلا أن دنيا زاد ترد عليهن: “أنا صدقت حسن الصباح وحبيته لكن هو مبيحبش غير نفسه وأنه يكون صاحب مفتاح الجنة، حسن قتل ابنه في سبيل أن اللي حواليه يؤمنوا بيه، هو بيعبد نفسه ومذهبه هو مذهب الصباح متصدقوش كلامه ولا معجزاته لأنه بيبعت ولادكم إلي جهنم، وأنا مش زي حسن الصباح، أنا ربنا شال الغشاوة من فوق بصيرتي وهو وقع في فخ نفسه، وبعلنها قدامكم أنا دنيا زاد المؤمنة بمولانا الإمام الكافرة بحسن الصباح".

خديجة تعلن كرهها لأمها دنيا زاد

وفي مسلسل الحشاشين، أحداث الحلقة 26، وما أن تدخل دنيا زاد إلى بيتها، حتي تصرخ فيها ابنتها خديجة: “أنا بكرهك ابعدي عني، بتشتمي على أبويا وبتقولي عليه كلام وحش أنا بكرهك وبحبه، أبويا عظيم”.

وعندما تحاول دنيا زاد أن تحتوي ابنتها خديجة وتفهمها أن والدها قتل شقيقها الحسين ترد: “ده أبويا وبحبه مهما عمل، ربنا يحفظ مولانا حسن الصباح صاحب مفتاح الجنة”.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 27

وتعرض الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه، جيهان الشماشرجي في دور زوجة السلطان باركياروق.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.