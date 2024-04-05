مسلسل الحشاشين الحلقة 26.. "برزك أوميد" يخطط للاستيلاء على قلعة ألموت

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بعد أن غادر حسن الصباح قلعة ألموت ــ ضمن أحداث مسلسل الحشاشين ــ يسعى تابعه برزك أوميد في أحداث الحلقة 26 ويخطط للإستيلاء على قلعة ألموت وشغل مكانه فهل ينجح؟.

خطة برزك أوميد في الاستيلاء على القلعة

ففي أحداث الحلقة 26 من مسلسل الحشاشين، وبفراغ القلعة من رأس حكمها وإدارتها حسن الصباح، تخلو الساحة لتابعه برزك أوميد في فرض نفوذه وسلطته علي، بل تخطيطه للقضاء علي حسن الصباح أيضا وهو ما شهدته الحلقة السابقة ــ 25 ــ عندما أمر برزك أوميد حراس القلعة بأن يقتلوا من يقترب من القلعة أو يزمرهم بفتح أبوابها ويقول أنه حسن الصباح.

تبدأ خطة برزك أوميد في الإستيلاء علي قلعة آلموت والقضاء علي حسن الصباح ووريثه ابنه الهادي، بفرض الجزية علي الممالك الصليبية المجاورة، بل التحالف مع بعضهم ضد البعض الآخر. فعندما تعرض عليه الرسائل المرسلة من قادة وملوك الممالك الصليبية والفرنجة، يقول برزك لمعاونه: أنت عارف أن اللي ميدفعش جزية من ملوك الفرنجة يقتل قائد أو اتنين من كبار قادة جيوشه؟ واللي يدفع أكتر ممكن نساعده كمان، ممكن نقتل قادة جيوش أعداءه، ممكن نقطع طريق تجارته أيا كانت فين وأيا كانت البلد اللي بتمر فيها.

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برزك أوميد يغير طريقة الصباح

وفي أحداث الحلقة 26 من مسلسل الحشاشين، وعندما يعترض معاون برزك أوميد من تفكيره وقرارته وأن بهذه الطريقة ستدخل القلعة في حروب وعداء مع أكثر من جهة وعدو وهم غير مجهزين ولا مستعدين لهذه الصراعات وأن حسن الصباح لو كان موجودا ما كان ليوافق علي هذه الخطة، يجيبه برزك بغضب: الطريقة القديمة لازم تتغير في إشارة إلي بدء القضاء علي وجود حسن الصباح ووريثه بقلعة آلموت، فهل ستنجح خطته، هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل الحشاشين.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

أبطال مسلسل الحشاشين

كما يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين، باقة كبيرة من الفنانين والنجوم من بينهم: أحمد عيد ــ سوزان نجم الدين ــ بسنت أحمد ــ إسلام جمال ــ سامي الشيخ وسارة الشامي، جيهان الشماشرجي ــ أحمد عبد الوهاب، عمر الشناوي ــ نضال الشافعي ــ محمد نجاتي وغيرهم.